Frenkie de Jong is het compleet oneens met beoordeling die hij krijgt van Ziggo-journalist

Bij Frenkie de Jong overheerst kort na de return in de kwartfinale van de Champions League tegen Borussia Dortmund (3-1 verlies) vooral opluchting. De middenvelder van FC Barcelona raakt in discussie met Ziggo Sport-verslaggever Sam van Royen, die de Oranje-international een beoordeling geeft waar hij het niet mee eens is.

Barcelona kwam met een 4-0 voorsprong uit de heenwedstrijd naar Duitsland en kon de 3-1 nederlaag van dinsdagavond dan ook lijden. "Ik ben opgelucht dat we door zijn, maar pff... We hebben niet lekker gespeeld", reageert De Jong.

De Jong krijgt de vraag of er gemakzucht in was geslopen bij Barcelona. De ex-Ajacied aarzelt. "Mwa... Wel veel jongens die hun niveau niet haalden. Heel veel onnodig balverlies. Ook niet echt altijd scherp in het verdedigen. Als je wat steekjes laat vallen, krijg je het tegen iedere ploeg moeilijk. Zeker tegen Dortmund als zij hier thuis spelen.

Dortmund won dankzij een hattrick van Serhou Guirassy. "Ze hebben heel veel snelheid", zegt De Jong. "Ze hebben heel veel power, lange jongens. Fysiek zijn ze sterk. Dat merkten we vandaag ook. Ze speelden ook een-op-een. Voor hen was het natuurlijk alles of niets. Dat deden ze ook goed. Maar wij moeten dat een stuk beter doen."

Van Royen wil het graag met De Jong hebben over zijn eigen prestatie. "Normaal best wel foutloos, maar vandaag misschien iets minder?", aldus de verslaggever.

"Vond je?", lacht De Jong. "Ja, een klein beetje. Normaal haal je honderd procent passnauwkeurigheid, maar vandaag misschien iets minder?"

De Jong reageert: "Nee, ik heb wel wat foutjes gemaakt. Maar ik denk dat ik zelf echt een prima wedstrijd heb gespeeld. Goed wil ik niet zeggen, maar prima zeker."