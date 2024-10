Franse media onthullen meer details rondom verkrachtingszaak Kylian Mbappé

Le Parisien heeft meer details onthuld rondom de spraakmakende verkrachtingszaak waar Kylian Mbappé mogelijk bij betrokken is. De Fransman bevond zich tijdens de interlandperiode in Stockholm, waar hij volgens de Franse krant zeker seks heeft gehad met een vrouw. Naar aanleiding van een aangifte doet het Openbaar Ministerie in Zweden inmiddels onderzoek naar verkrachting en seksuele intimidatie. Mbappé zelf is 'verbijsterd'.

Samen met enkele vrienden, onder wie voormalig ploeggenoot en Bayer Leverkusen-verdediger Nordi Mukiele, trok Mbappé afgelopen week naar Stockholm. Daar gingen zij twee avonden achter elkaar naar nachtclub 'V'. Snel daarna werd bekend dat er aangifte was gedaan tegen Mbappé, wegens seks zonder wederzijdse toestemming.

Le Parisien weet dat Mbappé inderdaad seks heeft gehad met een vrouw, maar uit het sms-verkeer tussen de spits van Real Madrid en de betreffende vrouw zou blijken dat er een zeer positieve ondertoon zat in de berichten. Mbappé kan zich dan ook niet voorstellen dat de aangifte komt van de vrouw waarmee hij het bed gedeeld heeft.

RMC Sport bevestigt de berichtgeving van Le Parisien en sprak bovendien met Marie-Alix Canu-Bernard, een van Mbappé's advocaten. Zij stelt dat haar cliënt 'verbijsterd' was toen hij het nieuws over de aangifte vernam. "Hij kan zich geen seconde voorstellen dat er een klacht tegen hem is ingediend. Hij begrijpt er niets van en heeft zichzelf niets te verwijten", vertelde de raadsvrouw.

"Kylian leeft bewust in een bubbel, omdat hij weet dat hij overal wordt gevolgd en aan allerlei schadelijke zaken kan worden blootgesteld. Samen met zijn naaste omgeving mijdt hij alle risico’s, zodat dit soort situaties niet kunnen gebeuren.”

"Mbappé is voor zijn leeftijd erg volwassen en daar heb ik bewondering voor. Toch moet iedereen beseffen hoe schadelijk deze klacht en het hele mediacircus voor hem kunnen zijn. Ik heb hem dinsdag nog gesproken. Ik heb hem verteld gefocust te blijven."

Mbappé liet op sociale media in duidelijke taal weten wat hij van de berichtgeving rondom zijn persoon vindt: "Fake news! Het wordt zo voorspelbaar, toevallig de dag voor een hoorzitting." Mbappé doelde daarmee op de hoorzitting tussen hem en zijn ex-club Paris Saint-Germain. Mbappé eist 55 miljoen euro aan onbetaalde bonussen en salarissen. PSG weigert vooralsnog te betalen.