Frans Hoek noemt de beste keeper met wie hij ooit gewerkt heeft

Keeperstrainer Frans Hoek heeft in zijn lange carrière met verschillende topkeepers gewerkt. Toch springt er één keeper bovenuit bij de keeperstrainer van sc Heerenveen, zo vertelt hij in gesprek met het Amerikaanse RG.

De 68-jarige Hoek ging na zijn loopbaan als keeper aan de slag als keeperstrainer. De Nederlander werkte in deze functie voor onder andere Ajax, het Nederlands elftal, Bayern München, Manchester United en FC Barcelona.

Gevraagd naar wie de beste keeper is met wie hij gewerkt heeft, geeft Hoek aan: “Ik heb met Edwin van der Sar bij Ajax gewerkt, Victor Valdés en Pepe Reina bij Barcelona, ze zijn allemaal uitzonderlijk, maar als je mij vraagt om te kiezen, zou ik voor David De Gea gaan.”

“Ik was erg onder de indruk dat hij in staat was om twee jaar op rij op zo'n ongelooflijk hoog niveau te spelen. Tijdens mijn tijd bij Manchester United (tussen 2014 en 2016, red.) had hij niet echt een dip, je zag hem niet vallen”, verklaart Hoek.

“Hij maakte niet veel fouten, maar hij maakte ook veel belangrijke acties die ons uiteindelijk de overwinning opleverden. Hij was op een ongelooflijk niveau, drie wedstrijden per week”, stelt de keeperstrainer.

“Ik was ook verder in mijn coachingstraject dan bij Edwin (van der Sar, red.). We integreerden keepers meer in de training en ik merkte dat David (de Gea, red.) wat minder werd in zijn vorm tijdens de trainingen”, vertelt de keeperstrainer van sc Heerenveen.

“Toen ik dat zag, zijn we samen gaan zitten en hebben we het besproken, ik heb niet gewacht tot de wedstrijden. We konden de problemen oplossen voordat het tijdens een wedstrijd gebeurde, ik kon eerder signaleren of er iets niet goed ging en het aanpakken”, aldus Hoek.

Over de opvolger van De Gea, André Onana, is Hoek minder positief. “Hij kan op een ongelooflijk hoog niveau spelen en kan een ongelooflijk niveau bereiken, maar je moet het drie keer per week doen, 50-60 keer per jaar, wat erg moeilijk is. Consistentie is het belangrijkste voor een doelman, De Gea was ongelooflijk consistent in mijn twee jaar bij United, en als ik naar Onana kijk, zie ik dat hij niet consistent is.”