Frankrijk start opnieuw slecht, maar weet zich tegen Chili wél te herstellen

Frankrijk heeft zich hersteld van de 0-2 nederlaag tegen Duitsland vorige week. In Marseille ging het niet altijd even soepel voor les Bleus, die wel wisten te winnen van Chili: 3-2.

Aan de kant van Frankrijk was Olivier Giroud de spits van dienst. Hij werd geflankeerd door Kylian Mbappé en Randal Kolo Muani. Eduardo Camavinga stond op het middenveld, maar moest zich al vrij snel laten vervangen door een blessure. Bij Chili was Alexis Sánchez de blikvanger.

Frankrijk stelde tegen Duitsland al zwaar teleur en de start in Stade Vélodrome tegen Chili was niet veel beter. Na een fraaie Chileense aanval over meerdere schijven kwam de bal op randje zestien terecht bij Marcelino Núñez. De middenvelder van Norwich City dacht niet na een loste een bekeken schot, waarop Mike Maignan geen antwoord had: 0-1.

Frankrijk kwam vrij snel met een antwoord. Mbappé gaf ter hoogte van de zestien mee aan Youssouf Fofana. De middenvelder van RC Lens zag zijn schot dusdanig aangeraakt worden door Igor Lichnovsky, dat good old Claudio Bravo, inmiddels 40 jaar, kansloos was: 1-1.

De volgende tegenvaller voor Chili volgde zeven minuten later. Een voorzet van Theo Hernández kwam terecht bij de tweede paal, waar Randal Kolo Muani twee Chilenen aftroefde en raak kopte in de verre hoek. Bravo maakte geen kans: 2-1.

Twintig minuten voor tijd maakte Olivier Giroud er 3-1 van. De routinier van AC Milan, die lijkt te vertrekken naar LA Galaxy, mocht Kolo Muani daarvoor bedanken. De pijlsnelle vleugelspeler draaide zijn directe tegenstander dol, snelde op de achterlijn richting doel en gaf Giroud een niet te missen kans.

Toch gaf Chili niet op en tien minuten voor tijd was de spanning weer helemaal terug in de wedstrijd. Dario Osorio legde de bal voor zijn linker en haalde heerlijk uit richting de verre hoek, waar Maignan geen antwoord meer op had: 3-2. Dichterbij zouden de Chilenen echter niet meer komen.

