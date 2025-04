Francesco Farioli ziet verhuurde speler terugkeren bij Ajax na geklapte deal ter waarde van 13,5 miljoen

Carlos Forbs keert na dit seizoen zeer waarschijnlijk terug bij Ajax. De vleugelspeler werd dit seizoen verhuurd aan Wolverhampton Wanderers, maar komt daar nauwelijks aan spelen toe. Daardoor kan de Premier League-club de verplichte koopoptie in het huurcontract niet meer lichten.

Alex Kroes kreeg het door de penibele financiële situatie van Wolverhampton vorige zomer niet voor elkaar om de Portugees definitief van de hand te doen. Wel sloot hij een huurconstructie af, met daarin een verplichte optie tot koop onder voorwaarden.

Forbs moest in tien competitieduels in de basis starten, dan zou Wolverhampton hem komende zomer verplicht moeten overnemen voor een bedrag van 13,5 miljoen euro. Verder namen de Engelsen wel zijn salaris van 1,5 miljoen euro over en betaalden ze een huursom van 2,5 miljoen euro aan Ajax.

Met nog acht competitieduels voor de boeg, is het al duidelijk dat Wolverhampton niet meer aan de voorwaarden gaat voldoen om Forbs te kopen. Dinsdagavond bleef hij tegen West Ham United (1-0 winst) de gehele wedstrijd op de bank zitten.

Daardoor blijft Forbs steken op één basisplaats in de Premier League dit seizoen en gaat hij de tien dus hoe dan ook niet meer halen. Gezien de huidige situatie, zal de club ook buiten de clausule om niet verder willen gaan met Forbs. Daardoor zal hij zich deze zomer weer melden op De Toekomst.

Bij Ajax ligt Forbs namelijk nog vast tot medio 2028. De linksbuiten werd op voorspraak van voormalig directeur Sven Mislintat voor 14 miljoen euro exclusief bonussen overgenomen van Manchester City. Dat bedrag zou nog kunnen oplopen tot 19 miljoen euro.

In de voorbereiding van dit seizoen kreeg de buitenspeler nog best wat vertrouwen van trainer Francesco Farioli, die ook absoluut tegen een vertrek van Forbs was. In vijf van de zes Europa League-voorrondes mocht hij starten. Bij een terugkeer in Amsterdam zal Forbs zich weer in het elftal van de Italiaan moeten vechten.