Francesco Farioli ziet drie spelers terugkeren bij Ajax tegen Willem II

Ajax-trainer Francesco Farioli heeft de opstelling voor de wedstrijd tegen Willem II bekendgemaakt. Brian Brobbey, Anton Gaaei en Jordan Henderson keren terug in het elftal, terwijl Bertrand Traoré de voorkeur krijgt op rechtsbuiten. De clash in Tilburg begint om 16.45 uur en is live te zien op ESPN 2.

Matheus gaat op doel proberen de nul te houden. De Braziliaan krijgt achterin hulp van Gaaei, Josip Sutalo, Ahmetcan Kaplan en Jorrel Hato. Gaaei moest de laatste twee duels missen wegens een schorsing en verdrijft Lucas Rosa naar de bank.

Op het middenveld is aanvoerder Henderson de controleur. De Engelsman, die vorige week tegen NAC Breda rust kreeg, wordt in deze linie ondersteund door Davy Klaassen en Kenneth Taylor.

Voorin krijgt Traoré de voorkeur boven Steven Berghuis en keert Brian Brobbey na een duel schorsing terug in de spits. Mika Godts is de linksbuiten van dienst.

Met een voorsprong van zes punten op PSV en een duel minder gespeeld dan de Eindhovenaren is de landstitel dichtbij voor Ajax. Het duel met Willem II meegerekend, spelen de Amsterdammers nog zes Eredivisie-duels dit seizoen.

Hoe anders is de situatie voor Willem II. De formatie van trainer Peter Maes verloor zijn laatste zes Eredivisie-wedstrijden en lijkt zich op te moeten maken voor de Keuken Kampioen Play-Offs. Het gat naar de veilige plek vijftien bedraagt zeven punten. Almere City en RKC Waalwijk, die vijf punten minder hebben, kunnen er bovendien nog voor zorgen dat Willem II rechtstreeks degradeert.

Opstelling Willem II: Didillon-Hödl; Mathijsen, St. Jago, Schouten, Sigurgeirsson; Kehrer, Bosch, Lachkar, Meerveld; Sandra, Bokila

Opstelling Ajax: Matheus; Gaaei, Sutalo, Kaplan, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.