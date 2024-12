Francesco Farioli verdedigt hetgeen waarvoor hij meeste kritiek ontvangt bij Ajax: 'Ben echt niet zo dom dat...'

In het voetbal zijn er weinig garanties, maar dit seizoen vind je er in Amsterdam toch twee: Francesco Farioli rouleert met zijn Ajax-elftal en de analisten zijn kritisch op precies dat wisselbeleid. De Italiaan erkent in gesprek met Voetbal International dat zijn rouleren een 'groot topic' is, maar volgens hem wordt zijn gewissel overdreven.

Afgelopen zondag was het nog raak in de Eredivisie. In eigen huis ontving Ajax rodelantaarndrager Almere City (3-0 winst) en Farioli stuurde zes andere namen de wei in dan tijdens het midweekse echec tegen Lazio in de Europa League (1-3).

De vele wisselingen in zijn elftal is een wekelijks terugkerend thema, maar de voormalig trainer van OGC Nice heeft dan ook goed nagedacht over deze strategie. "Er is een quote van Cesare Prandelli (Italiaanse voormalig speler, trainer en bondscoach, red.), die ik een aantal jaar geleden nog niet echt begreep, maar nu wel: “Het trainingscomplex gaat je aan het einde van het seizoen tien punten opleveren óf tien punten kosten”."

"In mijn focus op het tactische gedeelte dacht ik altijd dat het een excuus was om de dingen die je mist goed te praten. Maar de realiteit is dat alles wat er op het trainingscomplex gebeurt, dus de structuur, de faciliteiten, de velden, het herstel van spelers, gespecialiseerde en betrokken mensen, je een enorm competitief voordeel brengen. Of dat juist wegnemen", legt Farioli het citaat uit.

"Of ik dan ook minder ga rouleren, als die voorwaarden beter op orde zijn? Dat weet ik niet, want ik geloof daar echt in", is de oefenmeester bereid zijn hand in het vuur te steken voor zijn eigen beleid. "Ik weet dat dat een groot topic is hier, haha. Hoewel de realiteit is dat het op een paar extreme gevallen na vaak maar om een aantal spelers gaat."

Zijn selectiebeleid baseert Farioli op wat hij denkt dat het beste is voor de gehele club. "Maar als je vanaf dag één praat over het belang van de groep – iedereen is belangrijk, iedereen krijgt zijn kans – en daarna speel je altijd met dezelfde elf, dat is niet logisch. Dat is de strategie: iedereen betrokken houden. Als ik geen vertrouwen zou hebben in die spelers, zou ik het ook nooit doen."

"Ik ben echt niet zo dom dat ik spelers zomaar voor de leeuwen gooi, en daarmee ook mezelf", reageert Farioli op de kritieken richting zijn persoon. "Het zijn beslissingen die we nemen om verschillende redenen: waar we vandaan komen, collectief en individueel, het type wedstrijd dat we verwachten… Soms ook met een iets verdere blik op wat er daarna gaat komen, ook al is mijn focus altijd echt op de eerstvolgende."