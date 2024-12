Fans van Ajax hoeven niet te rekenen op een groot spektakelstuk aankomende winterwindow. Francesco Farioli erkent na het gewonnen bekerduel met Telstar (2-0) dat de gelimiteerde financiële middelen ook in januari voor beperkingen zorgen.

Afgelopen zomer hield Ajax de hand ook al op de knip. Toen werd de clubkas alleen aangewend om Wout Weghorst over te nemen van Burnley. De Amsterdammers betaalden een kleine drie miljoen euro om de 32-jarige spits naar de hoofdstad te lokken.

Verder werden er alleen transfervrije buitenkansjes ingelijfd - Bertrand Traoré, Davy Klaassen en Jorthy Mokio - en huurling Daniele Rugani, tegen Telstar nog verantwoordelijk voor de eerste Ajax-treffer, werd tijdelijk binnengehaald.

Ook deze window zal technisch directeur Alex Kroes op de kleintjes moeten letten. "Januari staat nu voor de deur", wordt Farioli na het bekerpotje geciteerd door De Telegraaf. "Zoals Alex al heeft aangegeven, wordt het geen makkelijke transferwindow."

"Verwacht er dus niet teveel van", waarschuwt de Italiaanse oefenmeester de fans van de recordkampioen. "Als er niks gebeurt vanuit ons, dan hoop ik in elk geval dat we geen spelers kwijtraken en dat we deze groep kunnen blijven ontwikkelen."

Toch zullen supporters van Ajax hopen dat in ieder geval een linkervleugelaanvaller - al dan niet tijdelijk - wordt aangetrokken in de winter. Na het vertrek van Steven Bergwijn en Carlos Forbs beschikt Farioli maar over een echte linksbuiten: Mika Godts.

De jonge Belg kan in zijn eentje niet het overvolle speelkalender van de Amsterdammers volmaken en dus maakt spits Chuba Akpom veel minuten op de linksbuitenpositie. Kroes poogde in de zomer om Kamaldeen Sulemana een jaar te huren, als concurrent voor Godts.

Daar bleek echter niet genoeg tijd voor. "We hebben nog niet bij elkaar gezeten over wat er moet gebeuren deze winterperiode", reageert Farioli desgevraagd op de transferplannen van de club. "Daar is de komende weken genoeg tijd voor."

"Maar door het gebrek aan budget is duidelijk dat ons verlanglijstje niet al te groot zal zijn. We zullen moeten reageren als er iemand vertrekt en verder moeten kijken naar mooie kansen die zich voordoen", besluit de trainer.