Francesco Farioli start bij Ajax met zestienjarige basidebutant Jorthy Mokio

Trainer Francesco Farioli van Ajax heeft zijn elf namen voor de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard bekendgemaakt. Jorthy Mokio is de meest verrassende naam op het wedstrijdformulier. Voor de zestienjarige Belg, geposteerd als linksback, is het zijn basisdebuut. Winteraankoopen Oliver Edvardsen en Lucas Rosa nemen plaats op de bank. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is live te zien op ESPN 1.

Remko Pasveer staat onder de lat in Sittard. Reservedoelman Matheus, gehuurd van het Portugese Braga, zit voor het eerst op de bank bij zijn nieuwe werkgever.

De verdediging bestaat uit Anton Gaaei, Josip Sutalo, Youri Baas en dus de zestienjarige basisdebutant Mokio. Jorrel Hato is door zijn gele kaart vorige week tegen Feyenoord geschorst, waardoor de jongeling het direct mag laten zien.

Op het middenveld krijgt Kian Fitz-Jim de voorkeur boven Davy Klaassen. Aanvoerder Jordan Henderson staat op 6, Kenneth Taylor op 8.

Mika Godts kwakkelde de voorbije weken met een lichte hamstringblessure, waardoor Steven Berghuis aan de aftrap verschijnt. De ervaren linkspoot vormt de voorhoede met rechtsbuiten Bertrand Traoré en spits Brian Brobbey.

Ajax won vorige week van Feyenoord (2-1) en heeft momenteel minder verliespunten dan koploper PSV. "Het is belangrijk om af te stappen van de emoties rondom Feyenoord. Dat is klaar”, blikte Farioli vooruit bij Ajax TV.

“We hebben nu veertien competitiewedstrijden voor ons en dat begint tegen Fortuna. We weten dat ze gaan vechten. In eigen huis kunnen ze erg gevaarlijk zijn en ze hebben spelers met kwaliteit. We moeten alert en wakker zijn en klaar zijn voor alle omstandigheden."

Opstelling Fortuna Sittard: n.n.b

Opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Mokio; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Berghuis.