Francesco Farioli onthult: Ajax al in gesprek over nieuw contract voor sleutelspeler

Er heerste zondagavond een feeststemming in de Johan Cruijff ArenA. Heracles werd met 4-0 de boot ingestuurd door Ajax, PSV werd op twee punten gezet in de Eredivisie (terwijl de Amsterdammers een wedstrijd tegoed hebben) en Francesco Farioli had een positieve contractupdate.

Vier treffers, vier doelpuntenmakers. Mika Godts tekende na ruim een kwartier voor de 1-0, Brian Brobbey zette nog voor rust de tweede treffer op het bord. In het tweede bedrijf deden Oliver Edvardsen en Davy Klaassen duiten in het zakje.

Het was voor Mister 1-0 zijn honderdste doelpunt (in alle competities) in het rood-witte tricot van Ajax. Dat Klaassen na afloop onderwerp van gesprek was op de persconferentie van Farioli, mag dan ook geen verrassing heten.

De Italiaanse oefenmeester onthulde aan het aanwezige journaille dat hij zijn gelegenheidsaanvoerder vooraf had gevraagd een speech te houden, met het oog op het grote aantal jonge spelers dat tot de wedstrijdselectie behoorde. “Als er iemand is die heel goed kan uitleggen wat het inhoudt om een Ajax-speler te zijn, dan is hij het. Zijn speech was briljant.”

Aan het einde van het huidige voetbaljaar loopt Klaassen uit zijn contract bij Ajax, nadat hij afgelopen september voor één jaar tekende in de ArenA. Een langer verblijf is allesbehalve uitgesloten, zo bleek uit de volgende woorden van Farioli.

“Davy is een erg belangrijke speler. Hij is niet de enige speler wiens contract afloopt. Er zijn contractsituaties die besproken worden op het moment”, gaf de van OGC Nice overgekomen trainer aan. “Over dat soort zaken zal in de komende weken meer duidelijk worden.” Ook Remko Pasveer beschikt over een aflopende verbintenis.

Zelf verscheen Klaassen ook voor de camera zondag. De doelpuntenmijlpaal liet de middenvelder zichtbaar niet onberoerd.