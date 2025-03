Francesco Farioli onderbreekt ESPN-journalist en voorkomt verspreiding 'fake news' na PSV - Ajax: 'Dat heb ik niet gezegd'

Francesco Farioli is trots op de prestatie die hij heeft geleverd met Ajax, zo laat hij na afloop van de zege op PSV (0-2) weten voor de camera van ESPN. De trainer van de Amsterdammers geniet na de overwinning in de kraker een voorsprong van negen punten op de Eindhovenaren, maar van een kampioenschap wil hij nog niets weten.

Ajax zette zondag een gigantische stap richting de 37ste landstitel. De ploeg van Farioli rekende in de topper tegen PSV af met de grootste concurrent, waardoor het verschil op de ranglijst opliep tot liefst negen punten met nog zeven wedstrijden te gaan.

“Ik kijk positief naar het optreden van de hele selectie”, zo blikt de Italiaanse keuzeheer terug op de overwinning. “Ze hebben hun taken perfect uitgevoerd en ze hebben alles gegeven in de duels. Ze hebben zich met veel passie voor de bal gegooid.”

Voorafgaand aan de wedstrijd wilde Farioli nog niets kwijt over de landstitel, ook niet als er van PSV gewonnen zou worden. Na afloop probeert ESPN-verslaggever de trainer uit de tent te lokken door hem woorden in de mond te leggen. “Je zei vooraf: als Ajax van PSV wint, dan...”, begint Kamperman, die direct onderbroken wordt door Farioli.

“Ik heb dat niet gezegd. Ik heb hier niks over gezegd”, lacht de trainer. “We hebben weer 3 punten erbij en we staan nu op 67 punten. Dat is erg goed, maar er zijn ook nog 7 wedstrijden te spelen en 21 punten te verdienen.”

“Het is een groot succes voor Ajax dat we twee keer van Feyenoord en PSV hebben gewonnen. Maar dat is echt de enige headline die ik jullie vandaag ga geven.”

“We houden ons hoofd omlaag, we blijven met beide benen op de grond staan en we moeten stabiel blijven tot het eind. Er kan nog veel gebeuren in zeven wedstrijden. We mogen niet afgeleid worden van ons doel en we moeten ons blijven focussen op het plan”, aldus Farioli.