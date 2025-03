Francesco Farioli krijgt statistiek te horen: ‘Is Ajax een team van bad boys?’

Ajax-trainer Francesco Farioli krijgt op de persconferentie in aanloop naar de Europa League-wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt een statistiek te horen van ESPN-verslaggever Cristian Willaert. De journalist stelt Farioli vervolgens een opvallende vraag.

Willaert tovert een statistiek voor Farioli op tafel. “Ajax staat derde in de Europa League als het gaat om het aantal gele kaarten. Ook heb je nog zes spelers tegen Eintracht Frankfurt op scherp staan. Is Ajax een team van bad boys”, vraagt de verslaggever zich af.

“Nee het is geen team van bad boys”, antwoordt Farioli. “We moeten af en toe als bad boys spelen. “Ik denk dat bad boys een te groot woord is. We zijn eerder een team van strijders. Dat hoort erbij als je competitief wil zijn.”

“De afgelopen wedstrijd tegen Union Sint-Gillis was het behoorlijk krankzinnig hoeveel kaarten er werden uitgedeeld. Ik vind dat sommige kaarten onnodig waren, maar het is de manier hoe de scheidsrechter de wedstrijd in goede banen wilde leiden”, geeft de Italiaan aan.

Farioli had op de persconferentie ook goed nieuws te melden. Remko Pasveer, Josip Sutalo en Jordan Henderson zijn weer terug bij de groep van Ajax.

De ervaren doelman lijkt fit genoeg om te starten tegen Eintracht Frankfurt. Over de veldspelers volgt nog meer duidelijkheid. “Hoe lang zij kunnen spelen morgenavond, bepaalt Francesco Farioli na de training van vanmiddag”, meldt journalist Lentin Goodijk van Voetbal International.