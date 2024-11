Francesco Farioli hing na twee duels krantenkoppen op in kleedkamer Ajax om helder punt te maken

Francesco Farioli wil niet omslaan in het sentiment van de media, zo vertelt hij aan de clubkanalen van Ajax. De Italiaanse oefenmeester zag de meningen van het journalistieke landschap in zes dagen tijd drastisch veranderen en benadrukt dat het allemaal wat genuanceerder ligt.

Ajax nam het op 27 oktober op tegen Willem II. Farioli besloot voor dat duel zijn elftal behoorlijk om te gooien. Spelers als Diant Ramaj, Owen Wijndal, Anton Gaaei, Benjamin Tahirovic en Branco van den Boomen verschenen allen aan de aftrap in de Johan Cruijff ArenA.

De Amsterdammers wonnen het duel uiteindelijk van de Tilburgers, zij het enigszins moeizaam, door een benutte strafschop van Davy Klaassen in de zesde minuut. Toch beleefde de jonge coach die wedstrijd heel anders dan de media, zo zegt hij tegen Ajax TV.

"Na de wedstrijd tegen Willem II, die we wonnen maar misschien niet onze beste wedstrijd was, was er veel kritiek", weet Farioli. "Dat is ook normaal en dat hoort erbij, maar voor mij als coach was het oké, want we creëerden genoeg kansen en gaven niet veel weg."

De voormalig keeperstrainer zag het sentiment echter snel keren. Zes dagen en zes punten later werd Ajax opeens heel anders getypeerd in de media, zag Farioli. Toen hadden de Amsterdammers namelijk knappe zeges geboekt op zowel Feyenoord (0-2) als PSV (3-2).

"Slechts zes dagen erna waren de reacties heel anders. Titelkandidaat, het oude Ajax is terug", zo somt de van OGC Nice overgekomen coach enkele bij hem bijgebleven headlines op. "Voor mij is het altijd belangrijk om een realitycheck te doen."

"Ik deed dat ook bij de spelers. Ik hing alle krantenkoppen op van na Willem II en die van zes dagen erna. Ik vind dat we niet het ene zijn, maar ook niet het andere. De realiteit ligt ergens in het midden. Maar we moeten weten waar we vandaan komen en waar we naartoe willen."