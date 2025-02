Francesco Farioli haalt toptalent (18) bij de wedstrijdselectie voor Ajax - Feyenoord

Rayane Bounida zit zondagmiddag bij de wedstrijdselectie van Ajax tijdens het duel met Feyenoord, zo meldt Voetbal International. De achttienjarige aanvaller annex middenvelder maakte de afgelopen wedstrijden indruk bij de beloftenploeg in de Keuken Kampioen Divisie en mag zich nu melden bij de hoofdmacht. Bounida trainde zaterdagmiddag ook al mee met Ajax 1.

Francesco Farioli kan tegen Feyenoord niet beschikken over Mika Godts en Oliver Edvardsen. De Belgische vleugelspeler raakte licht geblesseerd aan zijn hamstring in het thuisduel met Galatasaray. De Klassieker komt voor hem nog te vroeg. Edvardsen, die overkwam van Go Ahead Eagles, is niet op tijd ingeschreven en daardoor niet inzetbaar. Chuba Akpom staat op het punt om te tekenen bij Lille en is er dus ook niet bij.

Bounida beschikt bij Ajax over een aflopend contract. De Amsterdammers willen zijn verbintenis dolgraag verlengen, maar het verschil tussen vraag en aanbod is groot. De club heeft de Belg wel een plekje in de A-selectie tijdens de voorbereiding op volgend seizoen toegezegd, schreef VI eerder al.

“Het probleem is dat de tijden zijn veranderd in Amsterdam en Ajax financieel niet tot het uiterste kan en wil gaan”, aldus Tim van Duijn afgelopen maandag.

“Ajax deed Bounida een aanbieding die past binnen die nieuwe realiteit en dus onder zijn huidige contract, dat in de zomer afloopt. Bounida zou op zijn beurt een salaris hebben gevraagd dat vergelijkbaar is met dat van spelers uit het eerste elftal en dat is voor de club te gortig. Daar wringt de schoen”, viel er te lezen.

De rechtspoot maakt sinds kort zijn minuten namens Jong Ajax en dat doet hij met verve. Zes optredens in de Keuken Kampioen Divisie leverden liefst vier doelpunten en een assist op.

De in 2022 van Anderlecht overgenomen Bounida geniet 'veel buitenlandse interesse'. Volgens journalist Henk Spaan zat Tottenham Hotspur al eens op de tribune voor hem.