Francesco Farioli geeft duidelijk signaal aan spelersgroep Ajax: ‘Dat geldt voor iedereen’

Ajax-trainer Francesco Farioli is enthousiast over doelman Matheus. De Braziliaan, die gehuurd wordt van SC Braga, maakte een sterke indruk in de vorige wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (2-0 winst). Of hij zondag tegen Almere City opnieuw onder de lat staat, is nog niet zeker.

“Hij heeft zich goed aangepast en zijn optreden in de ArenA was mooi", laat Farioli optekenen op de clubsite. “Iedereen draagt zijn steentje bij.” De trainer wil eerst de laatste trainingen afwachten. “We hebben vrijdag en zaterdag nog, daarna beslissen we wie speelt. Dat geldt voor iedereen.”

Ajax heeft zondag te maken met meerdere afwezigen. “Christian Rasmussen ligt er waarschijnlijk zes à zeven weken uit", vertelt Farioli. “Ook de blessure van Wout Weghorst duurt nog even.” Daarnaast zijn Branco van den Boomen en Jordan Henderson twijfelgevallen. “Branco mist al een paar weken, we hopen dat hij snel terug is. Dat geldt ook voor Jordan.”

Ondanks dat Almere City de hekkensluiter van de Eredivisie is, onderschat Farioli de tegenstander niet. “Ze spelen goed en halen prima resultaten. We moeten ons goed voorbereiden, want dit wordt een andere wedstrijd dan in Amsterdam, toen we met 3-0 wonnen.”

Ajax had afgelopen week geen doordeweekse wedstrijd, omdat de ploeg al was uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker. Dit gaf Farioli de kans om zijn team rust te geven. “Met het drukke schema was er weinig tijd om bij te komen. Het was een zware periode met moeilijke velden en een verlenging in Europa. Iedereen moest diep gaan. Deze week konden we eindelijk herstellen.”

De komende week wordt opnieuw druk voor Ajax. De ploeg speelt drie wedstrijden in zeven dagen: zondag uit tegen Almere City, donderdag thuis tegen Eintracht Frankfurt in de Europa League en zondag 9 maart uit tegen PEC Zwolle.