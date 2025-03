Francesco Farioli gaat in op titelkansen Ajax: ‘Het beste antwoord kwam van Brian Brobbey’

Francesco Farioli vertelt in een interview voor de wedstrijd Almere City - Ajax voor de camera van ESPN hoe hij kijkt naar de titelkansen van de Amsterdammers. Ook laat hij weten waarom Remko Pasveer en Josip Sutalo ontbreken.

Verslaggever Cristian Willaert vraagt aan de Ajax-trainer of hij heeft gekeken naar Go Ahead Eagles-PSV. “Mijn dochter is de baas thuis. Ze is een echte voetbalfan en gister wilde ze naar Napoli-Inter kijken. Ik heb de wedstrijd dus niet gezien, maar de uitslag natuurlijk wel”, verklaart Farioli.

De Italiaan gaat vervolgens in op de vraag of Ajax een titelkandidaat is. “Het beste antwoord kwam van Brian (Brobbey, red.) in het interview met Hans (Kraay jr, red.). Hij probeerde wat titels te krijgen in het interview, maar Brian reageerde goed op de vragen. We zijn hetzelfde achter de camera als voor de camera. We kijken het per wedstrijd”, geeft Farioli aan.

Onder anderen Sutalo en Pasveer ontbreken in de basis tegen Almere City. Farioli geeft uitleg. “Pasveer heeft gister pas voor het eerst getraind. We willen hem wat langer geven om volledig fit te worden. Sutalo heeft last van zijn schouder, maar de blessusre is niet serieus. We moeten het de komende dagen evalueren.”

De 35-jarige Italiaan blikt tot slot vooruit op de wedstrijd tegen Almere City. “Almere City is een ploeg die het goed doet. Ze halen prima resultaten en spelen goed."

“Het is een team dat gevaarlijk is met twee snelle spitsen en goede buitenspelers. We moeten ons spel spelen en we moeten werken aan de kleine details”, analyseert de Italiaan.

"We moeten ons goed voorbereiden en we treffen een andere ploeg dan in Amsterdam toen we met 3-0 wonnen”, vertelt Farioli. “We kennen hun sterktes en we gaan erheen om onze eigen wedstrijd te spelen."