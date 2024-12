Francesco Farioli bevestigt afwezige bij Ajax - FC Utrecht: 'Helaas zal hij er niet bij zijn'

Ajax zal het tegen FC Utrecht moeten stellen zonder Devyne Rensch. Dat heeft trainer Francesco Farioli dinsdag bevestigd op de persconferentie in aanloop naar het duel tussen de huidig nummer twee en drie in de Eredivisie.

De 21-jarige vleugelverdediger viel afgelopen weekend uit in het met 1-2 gewonnen uitduel met NEC. Rensch, die tegen de Nijmegenaren zijn honderdvijftigste duel voor de Amsterdammers afwerkte, moest na iets meer dan een halfuur voortijdig de strijd staken.

Sinds dat treffen heeft Rensch niet genoeg tijd gehad om te herstellen van zijn blessure. De medische staf heeft de back niet fit genoeg bevonden om deel te nemen aan de kraker tegen FC Utrecht, dat afgelopen weekend nog hard onderuit ging tegen PSV: 2-5.

Farioli werd tijdens de persconferentie gevraagd naar een medische update van zijn team. Brian Brobbey werd vroegtijdig gewisseld tijdens het Europese affiche met Real Sociedad en miste zondag de ontmoeting met NEC.

Inmiddels lijkt de fysiek sterke spits weer in staat om in ieder geval tot de wedstrijdselectie te behoren. "Gisteren (maandag, red.) trainde Brian weer deels mee met de groep. De kans is groot dat hij vandaag (dinsdag, red.) volledig meetraint met ons en morgen deel van het team zal uitmaken", zei Farioli.

Dat geldt dus niet voor Rensch, zo benadrukt de Italiaanse oefenmeester. "Zijn situatie is iets anders. Hij kreeg een vrij stevige trap tegen de benen dus hij zal helaas niet bij de wedstrijd zijn morgen. We zullen er alles aan doen om hem op tijd fit te krijgen voor de wedstrijd zondag", doelt hij op de eerstvolgende pot, waarbij Ajax het in Alkmaar opneemt tegen AZ.

Naast Rensch zijn ook Daniele Rugani, Gáston Ávila en Sivert Mannsverk er niet bij voor het duel met FC Utrecht. Dat geldt ook voor Mika Godts, maar mogelijk is de Belg er wel bij in het AFAS Stadion. "Met hem gaat het goed en we zijn best positief voor zondag", sprak Farioli over de jonge vleugelaanvaller.