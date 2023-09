Foutloos AZ neemt na rust afstand van PEC Zwolle; Martins Indi na jaar terug

Zondag, 24 september 2023 om 18:44 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:04

AZ is erin geslaagd de uiterst pijnlijke nederlaag tegen Zrinjski Mostar (4-3) weg te poetsen. Waar de Alkmaarders in Bosnië en Herzegovina een 0-3 voorsprong uit handen gaven, bleken ze zondag bij PEC Zwolle wel in staat om diezelfde marge vast te houden. Doelpuntenmakers Mayckel Lahdo, Myron van Brederode en Vangelis Pavlidis zorgden voor een 0-3 zege. Bruno Martins Indi maakte als invaller zijn rentree na ruim een jaar blessureleed aan zijn bovenbeen. Dankzij de overwinning is de ploeg van trainer Pascal Jansen na vijf wedstrijden nog altijd foutloos. De Noord-Hollanders staan op basis van doelsaldo tweede achter PSV. PEC zakt naar plek 11.

PEC-trainer Johnny Jansen had geen verrassingen in petto. De oefenmeester koos voor dezelfde elf namen die vorige week met 1-1 gelijkspeelden tegen Go Ahead Eagles. Kenneth Vermeer zat voor het eerst bij de wedstrijdselectie. Net als PEC trad ook AZ ongewijzigd aan. Pascal Jansen gaf dezelfde spelers de kans om de midweekse blamage in de Conference League goed te maken.

AZ kwam al binnen het kwartier op voorsprong. Lahdo kreeg de bal aangespeeld op een meter of twintig van het Zwolse doel en vond de korte hoek met een fraaie, lage schuiver: 0-1. AZ creëerde buiten die goal om zeer weinig in de eerste helft. Een schot van Van Brederode, dat over ging, was het meest dreigende moment. Namens PEC liet Dave van den Berg zich op positieve wijze zien. Zijn nonchalant ogende steekpass leek Eliano Reijnders een schotkans op te leveren, maar de broer van Milan-middenvelder Tijjani kwam centimeters tekort en zag hoe Mathew Ryan er net eerder bij was. Lennart Thy kreeg zijn voet wel tegen de bal. De Duitser werd bereikt bij de tweede paal en zag zijn inzet een meter of twee naast gaan.

Vlak na rust verdubbelde Van Brederode de voorsprong. Pavlidis bereikte Jordy Clasie, die op zijn beurt naar Van Brederode passte. Het schot van de vleugelaanvaller viel via Bram van Polen in de verre hoek: 0-2. Younes Namli probeerde wat terug te doen. Zijn schot kon nog maar net uit de hoek worden getikt door Ryan. De Australiër had daarna ook een antwoord in huis op een schot van Van den Berg. PEC bleef erin geloven en leek zijn beloning te krijgen in de vorm van een strafschop. Bazoer beging een overtreding op Apostolos Velios, maar na het zien van de beelden besloot arbiter Edwin van de Graaf terug te komen op zijn beslissing. De bezoekers, met de ingevallen Martins Indi in het veld, gooiden het duel in de slotfase in het slot. Invaller Ibrahim Sadiq was niet zelfzuchtig en gaf af op Pavlidis, die binnenprikte: 0-3.