Fortuna Sittard en Heracles Almelo deden duidelijk niet aan klantenbinding. Beide Eredivisionisten hadden moeite om kansen te creëeren op de dramatische grasmat van Fortuna. De thuisploeg zag Alen Halilovic geblesseerd uitvallen, maar kon dankzij een rake penalty van Kristoffer Peterson alsnog juichen: 1-0.

Het veld van Fortuna Sittard is al weken onderwerp van gesprek. De grasmat in Limburg ligt er niet goed bij en levert de nodige klachten op. De club heeft inmiddels de hulp ingeroepen van Erwin Beltman, de voormalige grasmeester van Feyenoord die acht keer werd uitgeroepen tot beste veldverzorger van de Eredivisie.

Heracles-trainer Erwin van de Looij gaf vrijdag op de persconferentie aan nog in het duister te tasten over de staat van het veld van Fortuna. "We hebben geen spion naar Sittard gestuurd", vertelde hij op de persconferentie. "Ik hoop dat het er goed bij ligt. Het is nu in ieder geval droog. We kunnen er toch niks aan doen.”

Wellicht kwam het door de grasmat, mar de eerste helft tussen Fortuna en Heracles was voor de neutrale toeschouwer geen pretje. Beide ploegen kwamen nauwelijks aan voetballen toe en creëerden logischerwijze dan ook weinig kansen.

Halilovic, normaal gesproken de gevaarlijkste man aan Limburgse zijde, moest na een half uur spelen de strijd staken. De Kroaat kreeg ongelukkig de noppen van Mats Rots op zijn been, nadat de speler van Heracles uitgleed.

De creatieveling ging langs de lijn bij de vierde official helemaal los op de overtreding van Rots. “Hoe is dit geen rode kaart?”, herhaalde Halilovic een aantal keer. Trainer Danny Buijs probeerde de 28-jarige Kroaat nog te kalmeren, voordat de voormalig jeugdspeler van FC Barcelona richting de catacombe liep.

Na rust kwamen beide ploegen vaker voor de goal van de tegenstander. Heracles kreeg als eerste een grote kans, maar zag Fortuna-verdediger Ryan Fosso de bal van de lijn halen. Daarna was de beurt aan Fortuna. Uit een voorzet van Jasper Dahlhaus kreeg invaller Alessio da Cruz een gouden mogelijkheid, maar de aanvaller maaide over de bal heen.

Fortuna zette aan en zag scheidsrechter Joey Kooij opeens naar de stip wijzen. Spits Bojan Radulovic werd bij een voorzet naar de grond getrokken. Peterson ging achter de bal staan en schoot de thuisploeg koeltjes op voorsprong: 1-0. In de slotfase kreeg Da Cruz de kans om Fortuna de beslissing te bezorgen. De aanvaller ging alleen op doelman Fabian de Keijzer af, maar zag de keeper zijn slappe inzet keren.