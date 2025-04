Fortuna Sittard duwt Willem II dankzij razendsnelle assist Jasper Dahlhaus dieper in problemen

Fortuna Sittard is officieus zeker van nog een seizoen Eredivisie. De Limburgers wonnen in eigen huis zondag met 1-0 van Willem II, door een doelpunt van Ezequiel Bullaude. Door de zege klimt Fortuna, met 36 punten, naar plek negen. Willem II staat zestiende met 24 punten, waardoor de problemen verder toenemen voor de ploeg van trainer Peter Maes.

In de zeer matige eerste helft was het Fortuna dat de meeste wil toonde. Het kreeg wat kansjes, bijvoorbeeld via Shawn Adewoye, die de bal over het doel kopte. Echt grote mogelijkheden vielen er echter niet te noteren.

Willem II werd aan de andere kant van het veld bijna dreigend bij een lage voorzet van Cisse Sandra. Jeremy Bokila gleed voor het doel echter uit, waardoor ook dat niks opleverde.

De tweede helft was een stuk leuker. Emilio Kehrer schoot de bal recht op Mattijs Branderhorst af, even later kreeg Bokila de grootste kans tot dan toe. De spits schoot rakelings naast.

Na een uur spelen kwam Fortuna op voorsprong. Jasper Dahlhaus gaf een voorzet en Bullaude schoot binnen: 1-0. Een gouden wissel, want Dahlhaus stond op dat moment nog maar 34 seconden in het veld.

Fortuna kreeg daarna nog kansen via invaller Bojan Radulovic (kopbal over) en Kristoffer Peterson (redding Thomas Didillon-Hödl). In de slotfase maakte Willem II nog wel enkele keren aanspraak op de gelijkmaker.

Zo zag Kehrer zijn afstandsschot over het doel worden getikt door Branderhorst. Youssuf Sylla leek tien minuten voor tijd nog voor de gelijkmaker te tekenen met een rake kopbal, maar er was sprake van buitenspel: afgekeurd. Daarmee nemen de problemen verder toe voor de Tilburgers.