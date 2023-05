Fortuna reageert op uitspraak Kraay dat Yilmaz ‘voor 100 procent zeker’ vertrekt

Zondag, 21 mei 2023 om 15:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:26

Hans Kraay junior weet zeker dat Burak Yilmaz volgend seizoen niet meer in het shirt van Fortuna Sittard te bewonderen is. De verslaggever van ESPN doet de mededeling zondag vanuit de Johan Cruijff ArenA, waar hij aanwezig is voor de thuiswedstrijd van Ajax tegen FC Utrecht. Yilmaz plaatste begin april een afscheidsbericht op Instagram, maar kwam daar later op terug. Opvallend genoeg kwam de 37-jarige aanvaller sindsdien geen minuut meer in actie voor Fortuna.

"Burak Yilmaz is weg", weet Kraay zondag te melden in een kort video-item. "Ik kan met honderd procent zekerheid zeggen dat hij volgend seizoen niet meer bij Fortuna Sittard is. In welke vorm dan ook." Yilmaz speelde zijn laatste wedstrijd voor Fortuna op 9 april van dit jaar, toen in de Johan Cruijff ArenA met 4-0 werd verloren van Ajax. Volgens de ervaren afmaker zelf kampt hij met blessureleed, maar Fortuna-trainer Juliano Velazquez zegt dat Yilmaz er vanwege ‘technische redenen’ al weken niet bij is. Ploeggenoot Dogan Erdogan vertelde onlangs aan ESPN dat de spits ‘echt geblesseerd is’, maar meer kon hij niet zeggen.

De 77-voudig international van het nationale elftal van Turkije ligt tot medio 2027 vast in Sittard. Het plan is dat hij na het seizoen 2023/24 zijn schoenen aan de wilgen hangt en vervolgens een andere functie binnen de club gaat bekleden. Of die plannen doorgaan, is onduidelijk. “Er zijn veel aanbiedingen voor hem, ook van de nationale ploeg, maar ik weet niet wat hij gaat kiezen”, aldus Erdogan in het interview van begin mei. Yilmaz ontbreekt zondag ook bij Fortuna in de uitwedstrijd tegen Excelsior. Zaterdag werd de routinier uit Turkije nog wel gespot bij zijn oude club Lille OSC.

Turkse bond

Verschillende Turkse media brachten begin mei naar buiten dat Yilmaz een aanbieding van de Turkse bond heeft ontvangen. Hij moet bij de Turkse ploeg de rechterhand worden van Adbullah Avci, die op het punt staat om Stefan Kuntz op te volgen. Yilmaz was tot vorig jaar nog de aanvalsleider van het Turkse nationale elftal, maar nam na de uitschakeling in de strijd om een WK-ticket afscheid.

Reactie Fortuna Sittard

Technisch directeur Sjoerd Ars wil nog niet bevestigen dat Yilmaz inderdaad binnenkort vertrekt uit Sittard. "Op dit moment is er nog niets besloten. Gesprekken over de toekomst lopen nog", zo laat de bestuurder in Limburgse dienst zondag weten in een korte reactie aan het Algemeen Dagblad.