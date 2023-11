Flinke klap voor AZ: geblesseerde basisspeler komt dit jaar niet meer in actie

Woensdag, 29 november 2023 om 17:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:45

Sven Mijnans komt dit kalenderjaar niet meer in actie, zo maakt AZ-trainer Pascal Jansen bekend op de persconferentie in aanloop naar het duel met Zrinjski Mostar. De middenvelder kampt met een knieblessure. De absentie van Mijnans is een harde klap voor AZ, daar hij een vaste basisspeler is onder Jansen.

AZ bereidt zich voor op de Conference League-ontmoeting, die gewonnen moet worden om uitzicht te houden op overwintering. De Alkmaarders moeten daarnaast hopen dat Aston Villa in Birmingham afrekent met Legia Warschau. Als bovenstaande scenario's uitkomen, heeft AZ aan een zege op Legia op de laatste speeldag genoeg om alsnog de knock-outfase te halen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de jacht daarop moeten de Alkmaarders het dus stellen zonder Mijnans, die in het Eredivisie-duel met FC Volendam (3-0 winst) een knieblessure opliep en in de rust vervangen werd door Djordje Mihailovic. "Sven is naar verwachting dit kalenderjaar niet meer inzetbaar", vertelde Jansen, geciteerd door Voetbal International, woensdag op de persconferentie.

"Hij heeft een blessure opgelopen aan de binnenkant van zijn knie, dus we hopen dat hij op 2 januari fit in het vliegtuig stapt naar ons trainingskamp. Dat is een heel vervelende tegenvaller, met name voor Sven. Hij heeft heel veel goede dingen laten zien voor ons, maar nu moet hij even pas op de plaats maken."

Mijnans kwam in de winterstop van vorig seizoen over van Sparta Rotterdam en ontwikkelde zich razendsnel tot basisspeler bij de Noord-Hollanders. Tot op heden kwam de middenvelder, die vaak achter nummer 10 Dani de Wit speelt, tot 42 duels voor de Alkmaarders. Daarin was hij goed voor zes doelpunten en zeven assists.

Dat AZ er slecht voorstaat in Groep E van de Conference League, heeft voor een groot deel te maken met de eerste speeldag. AZ leek al voor rust te hebben afgerekend met Zrinjski, maar de 0-3 voorsprong werd op ongelooflijke wijze uit handen gegeven tegen de Bosniërs: 4-3. AZ heeft, nadat het ook tweemaal verloor van Villa en won van Legia, drie punten verzameld. De Engelsen, die sowieso boven AZ zullen eindigen, hebben net als Legia negen punten verzameld.

"Die nacht in Bosnië heb ik weinig geslapen, en de nacht erop was ook moeizaam", blikte Jansen terug op de dramatische avond in Mostar. "Je kunt enigszins inschatten hoe ik me heb gevoeld. Wij moeten ons richten op hetgeen we kunnen beïnvloeden, want we hebben iets recht te zetten. Het is nog steeds moeilijk te bevatten wat daar is gebeurd. We hadden die punten er graag bij gehad, maar we moeten dealen met de huidige realiteit." AZ trapt donderdag om 18:45 uur af tegen Zrinjski. Villa begint diezelfde avond om 21:00 uur aan de wedstrijd tegen Legia.