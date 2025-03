Flinke aderlating voor het Nederlands elftal: Ryan Gravenberch verlaat het trainingskamp

Ryan Gravenberch moet de interlands tegen Spanje aan zich voorbij laten gaan, zo meldt de KNVB via de officiële kanalen. De middenvelder van Liverpool meldde zich maandag nog wel in Zeist, maar keert nu dus terug naar huis.



Gravenberch heeft dit weekend een blessure opgelopen tegen Newcastle United (2-1 verlies). De controleur gaat niet op tijd herstellen van de kwetsuur en is dus niet inzetbaar voor beide wedstrijden tegen Spanje.



Gravenberch bloeide dit seizoen op bij Liverpool onder Arne Slot, maar kreeg de laatste tijd al flink wat kritiek te verduren in de Britse kranten. In de duels met Paris Saint-Germain in de Champions League en in de Carabao Cup-finale van afgelopen zondag zag de media hem flink door het ijs zakken.



De 22-jarige speler leek ondanks zijn vormdipje wel een basisplaats te gaan krijgen tegen Spanje. Koeman houdt na het vertrek van Gravenberch Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong, Kenneth Taylor en Mats Wieffer over op het middenveld.



Gravenberch speelde tot dusver achttien keer voor het Nederlands elftal. Afgelopen zomer mocht hij ook mee naar het EK in Duitsland, maar Koeman deed geen beroep op zijn diensten.



Hoe ernstig de blessure van Gravenberch is, maakt de bond niet bekend. De middenvelder is teruggekeerd naar Liverpool, waar hij na de interlandperiode met zijn club op jacht gaat op de Premier League. Liverpool staat twaalf punten voor op achtervolger Arsenal.