Flinke aderlating voor Feyenoord: basisspeler niet inzetbaar tegen FC Utrecht

Feyenoord zal het komende zondag tegen FC Utrecht moeten stellen zonder Jordan Lotomba. De rechtsachter heeft een blessure overgehouden aan het uitduel met Benfica in de Champions League, zo bevestigt trainer Brian Priske tegenover clubmedia.

Lotomba is de afgelopen weken uitgegroeid tot vaste waarde op de rechtsbackpositie. Afgelopen woensdag stond de 26-jarige Zwitser ook aan de aftrap tegen Benfica (1-3 overwinning), maar moest hij zich vijftien minuten voor tijd laten vervangen door Anis Hadj-Moussa.

Wat de blessure van Lotomba precies is, is vooralsnog niet duidelijk. “Hij is helaas geblesseerd geraakt. We wachten nog op de resultaten van de tests”, aldus Priske vrijdag tegenover verschillende clubmedia.

Het duel tegen Utrecht van komend weekend komt in ieder geval te vroeg voor Lotomba. “Helaas is hij dit weekend in ieder geval niet inzetbaar. Dat is zeker”, aldus Priske, die dus zal moeten puzzelen in zijn verdediging. Bart Nieuwkoop is namelijk nog niet volledig fit, waardoor het aannemelijk is dat Thomas Beelen zal starten als rechtsachter.

Priske vertelde wel dat Nieuwkoop en ook Chris Kévin Nadje een aantal trainingsvormen met de groep hebben gedaan, maar of ze fit genoeg zijn voor zondag is onduidelijk, zo schrijft Voetbal International. Gjivai Zechiël ontbreekt sowieso tegen Utrecht.

Lotomba kwam dit seizoen tot dusver 642 minuten in actie voor Feyenoord. Daarin scoorde hij één keer en gaf hij ook één assist. Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van de rechtspoot in op acht miljoen euro. Feyenoord nam hem afgelopen zomer voor 2,2 miljoen euro over van OGC Nice.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Utrecht mag ondertussen beschouwd worden als een echte topwedstrijd in de Eredivisie. De ploeg van Ron Jans doet het namelijk tot dusver ver boven verwachting en staat op de tweede plaats. De Rotterdammers moeten momenteel genoegen nemen met plek vier. Het duel begint zondag om 12:15 uur en is live te zien op ESPN 2.