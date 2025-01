Flink verhoogd bod op Ricardo Pepi is aanstaande, 'gigantisch bedrag' lonkt voor PSV

West Ham United gaat zich niet zomaar neerleggen bij de 'nee' van PSV. De Londenaren zagen een bod van 25 miljoen euro op Ricardo Pepi afgewimpeld worden, maar gaan met een flink verhoogd bod een nieuwe poging wagen, weet Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

Die eerste aanbieding was voor PSV bij lange na niet genoeg. De 22-jarige aanvaller is ondanks relatief geringe speeltijd bezig aan een uitstekend seizoen in Eindhovense dienst en dat is ook buiten de landsgrenzen opgevallen.

The Hammers zaten eerder in de transferwindow ook al achter een ander Eredivisie-spits aan: Brian Brobbey. De in Engeland gevestigde club kampt door een blessure van Niclas Füllkrug en het ontbreken van Michail Antonio (wegens een auto-ongeluk) met een spitsenprobleem.

Ajax hield de poot stijf en stelde de vraagprijs naar verluidt vast op dertig miljoen euro, plus vijf miljoen euro aan bonussen. Dat bleek West Ham te gortig en dus lijkt de nummer veertien van de Premier League door te schakelen.

De pijlen zijn nu vol gericht op Pepi. De in Texas geboren Amerikaan was in gesprek over een contractverlenging bij PSV, tot 2030. "Maar dat plan is toch nog even in de ijskast gezet", schrijft Elfrink donderdag.

"West Ham zal terugkomen met 35 miljoen euro, is nu al duidelijk", zo biedt de clubwatcher een update. "Het is een gigantisch bedrag voor een spits die maar weinig actief is, maar wel ongelooflijk veel indruk maakt."

PSV lijfde Pepi voor een bedrag van elf miljoen euro in en gaat hoe dan ook flink verdienen aan de concurrent van Luuk de Jong. Toch hoeft PSV niet te verkopen en lijkt het een flink bod ook niet zomaar te accepteren. "Ook voor 35 miljoen euro zal PSV naar verwachting geen zaken willen doen", aldus Elfrink.

"Technisch directeur Earnest Stewart heeft ongelooflijk veel vertrouwen in de Amerikaan en rekent op een grote voetbaltoekomst voor hem. PSV denkt dat hij nog weleens veel meer waard zou kunnen worden in de komende periode", besluit de journalist.