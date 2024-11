Fitz-Jim stipt aan wat Farioli wél doet bij Ajax waardoor spelers houvast hebben

Kian Fitz-Jim zit momenteel heel goed in zijn vel bij Ajax. De pas 21-jarige middenvelder merkt duidelijk dat de werkwijze van trainer Francesco Farioli en zijn assistenten vruchten afwerpt bij de huidige nummer drie in de Eredivisie.

''Het is niet alleen de trainer, hij heeft ook een geweldige staf mee'', zo benadrukt Fitz-Jim maandag in gesprek met ESPN. ''We zijn elke dag bezig om het beter te doen en de volgende wedstrijd te analyseren. Ik vind dat heel goed, niet alleen omdat ik zelf speel, maar ook voor de club Ajax zelf.''

''Het zijn kleine dingetjes waar je eigenlijk niet bij stilstaat, die een heel grote impact kunnen hebben op een spelersgroep'', vervolgt de middenvelder zijn analyse over de eerste maanden van Farioli als hoofdtrainer van Ajax. ''Dingetjes zoals de foto's van de Club van 100 in de ArenA en op De Toekomst hangen er portretten van oud-spelers aan de muur.''

''Maar ook de individuele analyses met spelers. Dat soort dingen misten we vorig seizoen wel en dat brengen zij wél. Dat is die houvast, denk ik'', constateert Fitz-Jim dat Ajax er met de komst van Farioli duidelijk op vooruit is gegaan.

''De nieuwe staf heeft me heel veel gebracht en daar ben ik heel dankbaar voor'', laat Fitz-Jim nogmaals weten blij te zijn met het nieuwe bewind bij de Amsterdamse club.

Fitz-Jim zoekt vervolgens naar de oorzaak waarom er meer zelfvertrouwen is bij hem en zijn collega's van Ajax. ''We gaan elke wedstrijd met steeds meer moed in. Het vertrouwen groeit, de chemie tussen de jongens ook. En dat is al vanaf het begin van het seizoen. We hebben meer houvast.''

''Ik heb het dan over de resultaten'', zo benadrukt de jonge Ajacied. ''Zo'n wedstrijd als tegen FC Twente hadden wij vorig seizoen gewoon verloren en ook de mindere wedstrijden winnen we dit seizoen.''