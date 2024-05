Fiorentina schiet zich in minuut 90+1 langs dapper tiental van Club Brugge

Fiorentina heeft donderdagavond de ultieme climax beleefd in de halve finales van de Conference League. De Italianen genoten een 2-1 voorsprong tegen Club Brugge toen de Belgen na een uur spelen met tien man kwamen te staan, maar Club Brugge vocht zich terug tot 2-2 en hield lang stand. In minuut 90+1 kroonde La Viola zich echter toch tot winnaar: 3-2. Volgende week wacht de return in het Jan Breydel Stadion.

Ten opzichte van het gewonnen duel met Genk (3-0) voerde Club Brugge drie wijzigingen door. Antonio Nusa, Hugo Vetlesen en Joel Ordóñez maakten plaats voor Jorge Spileers, Ferran Jutglà en Denis Odoi. Björn Meijer was zoals gebruikelijk de linksback van dienst.

Fiorentina had niet veel beter aan de wedstrijd kunnen beginnen. Exact vier minuten na het eerste fluitsignaal veegde de ploeg van Vincenzo Italiano de brilstand al van het scorebord. En hoe. Met een prima actie maar vooral een heerlijke poeier van randje zestien wist Riccardo Sottil doelman Nordin Jackers te verschalken: 1-0.

Brugge nam na de openingstreffer eventjes het initiatief in handen en dat leidde dan ook tot de gelijkmaker. Na een VAR-ingreep mochten de Belgen aanleggen voor een strafschop, wegens een handsbal van de Italianen. Hans Vanaken maakte geen fout: 1-1.

Fiorentina raapte zichzelf bijeen en richtte zich weer op. Het creëerde het veldoverwicht, wat een kleine tien minuten voor rust leidde tot opnieuw een voorsprong. Andrea Belotti nam de bal aan met een verdediger in zijn rug, draaide knap weg en rondde hard af in de linkeronderzoek: 2-1.

In de tweede helft leek alle hoop verloren voor Brugge, dat ook nog eens in ondertal kwam te staan. Raphael Onyedika wist in een tijdsbestek van drie minuten twee gele kaarten. De tweede was oerdom. Een veelbelovende aanval veredelde hij met een ‘schaartackle’ van achter: rode kaart. Daarmee leek Fiorentina de wedstrijd ‘simpel’ uit te kunnen voetballen, maar niets bleek minder waar.

Ondanks dat het net met tien man was komen te staan, trok Brugge namelijk de stand weer gelijk. Op identieke wijze als zijn eerste doelpunt probeerde Belotti weer te scoren, maar de spits gleed uit. Spileers trapte de bal keihard weg en die belandde per abuis bij Thiago. De spits, die zich als enige van Club Brugge waande op de vijandelijke helft, was de Fiorentina-verdediging te slim af en schoot uitstekend raak: 2-2.

Fiorentina zette in het restant van het duel behoorlijk aan. La Viola vertaalde het veldoverwicht lang niet in een derde voorsprong, totdat M'Bala Nzola in extremis de winnende binnenschoot en de thuisfans in extase bracht.

