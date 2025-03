'Filip Krastev kan PEC Zwolle verlaten voor club in absolute topcompetitie'

Filip Krastev geniet belangstelling van Girona, zo meldt het Spaanse Mundo Deportivo. De 23-jarige sterspeler van PEC Zwolle is onlangs bekeken door scouts van de Spaanse middenmoter.

De Bulgaarse Krastev speelt sinds januari 2024 op huurbasis voor PEC, maar is eigendom van Lommel SK. In België ligt de rechtspoot nog tot medio 2027 vast.

Dat Krastev in beeld is bij de huidige nummer dertien van LaLiga, is geen verrassing te noemen. Girona is net als Lommel eigendom van de City Football Group. Deze nauwe banden kunnen van groot belang zijn voor de toekomst van Krastev.

Girona ziet in Krastev een potentiële versterking voor de voorste linie. De Spanjaarden denken dat zijn marktwaarde in de komende jaren behoorlijk gaat toenemen. Momenteel is Krastev volgens Transfermarkt zo'n 3 miljoen euro waard.

PEC gaat in ieder geval niets verdienen aan Krastev, die zijn tijdelijke werkgever dit seizoen nog voor degradatie moet behoeden. De Zwollenaren staan slechts twee punten boven nummer zestien Willem II.

Krastev speelde tot dusver 38 wedstrijden namens PEC, waarin hij goed was voor 7 doelpunten en 5 assists. Ondanks zijn leeftijd speelde hij al 24 interlands in dienst van zijn geboorteland Bulgarije.

Krastev heeft al behoorlijk wat clubs achter zijn naam staan. De buitenspeler brak door bij Slavia Sofia en werd in 2020 voor 2,3 miljoen euro overgenomen door Lommel. Namens de Belgische club heeft hij nog geen enkele wedstrijd gespeeld.

Lommel verhuurde Krastev in de afgelopen jaren aan Slavia Sofia, Troyes, SC Cambuur, Levski Sofia, Los Angeles FC en PEC. Mogelijk wordt Girona de volgende club op zijn cv.