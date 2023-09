Feyenoorder stijgt boven zichzelf uit: ‘Alsof hij al jaren acteert in de CL’

Feyenoord is met een kickstart begonnen aan het nieuwe Champions League-seizoen. De ploeg van trainer Arne Slot speelde dinsdagavond niet groots tegen Celtic, maar vocht zich mede dankzij twee rode kaarten bij de Schotten wel naar een knappe 2-0 overwinning. Calvin Stengs scoorde vlak voor rust uit een vrije trap, Alireza Jahanbakhsh vond na rust het net. Ook de ochtendbladen zagen dat het geen walk in the park was.

De Telegraaf haalt een opvallende reden aan waarom het niet liep in de eerste helft. "Het veld was lekker nat, dachten de supporters. Toch ging ruim een half uur vooraf de sproei-installatie vol gas aan. Het biljartlaken dat De Kuip al jaren heeft, werd er nóg sneller door. Zo snel dat de spelers van Feyenoord veel vaker dan gebruikelijk is de bal verspeelden, in de opbouw veel schoonheidsfoutjes kenden en in de verste verte niet de dominantie kregen die in de Eredivisie zichtbaar was in de afgelopen drie wedstrijden."

Volgens het dagblad werden Mats Wieffer en Quinten Timber flink op de proef gesteld en lag Igor Paixão, die in de tweede helft een strafschop miste, het eerste half uur aan de ketting. Ook Yankubah Minteh had het lastig. "Wat Feyenoord op de been hield en zelfs nieuwe inspiratie gaf, was de power en energie die de nog jonge verdediger Quilindschy Hartman bracht. Alsof hij al jaren in de Champions League tegen grote ploegen acteert, zo ging hij tekeer op het veld. Hartman won alle duels en durfde met iedereen de strijd aan te gaan."

Ook Willem Vissers zag dat het weer van invloed was. "Op de dag van de eerste herfststorm verlengde Feyenoord het onvergetelijke zomergevoel in de hoofden van de supporters", schrijft hij op poëtische wijze in de Volkskrant. "Gevoegd bij de dwarrelende wind en de regensluiers, voltrok zich een partij onstuimig voetbal, met veel balverlies, en met defensies die voortdurend moesten oppassen voor de snelheid van de aanvallers. Het regenwater danste van pret tussen de mazen van het net."

Trouw stelt dat het sentiment drastisch is veranderd bij Feyenoord. "Onder Slot is alles anders. Het vertrouwen in eigen kunnen lijkt onbegrensd. Na de Conference League-finale en het bereiken van de kwartfinales in de Europa League wordt nu al voorzichtig gespeculeerd over overwintering in de Champions League. Het affiche dat deed herinneren aan Nederlands eerste Europa Cup 1-triomf in 1970, ontbrandde zich in een vertrouwde Europese avond in Rotterdam-Zuid."

Tactisch steekspel

NRC viel op dat het opvallend rustig was rond De Kuip een half uur voor de wedstrijd. Alle supporters waren toen al binnen om niks te hoeven missen. "De Kuip schudde letterlijk van opwinding, even voor 21:00 uur, voor de spelers het veld opkwamen. Maar daarna wachtte lange tijd een taai, wat afwachtend gevecht. Een tactisch steekspel, waarin weinig ruimtes werden weggegeven. In een turbulent kwartier na rust zette Feyenoord het duel met Celtic naar zijn hand."

Eén linie heeft het volgens het NRC duidelijk lastig bij de start van het nieuwe seizoen. "In de strijd om het middenveld heeft Feyenoord het zwaar, met name Stengs en Quinten Timber. Die laatste leed meerdere keren balverlies, zag soms de vrijstaande man niet, en draaide zich dan de moeilijkheden in. Uitzondering was Mats Wieffer, die er vaak tussen zit met zijn benen en zuiver was in de passing. Zijn vormdip aan het begin van dit seizoen, toen regelmatig in gevecht met de bal, lijkt hij achter zich te hebben gelaten."

'Een prettige start', kopt het Algemeen Dagblad. "Vijf dagen voor de Klassieker in Amsterdam tegen aartsrivaal Ajax liet Feyenoord wederom zien een meer dan uitstekend elftal te hebben dat elkaar blindelings lijkt te kunnen vinden", schrijft Mikos Gouka. "Na prima optredens in de Conference League en de Europa League was Feyenoord dit keer voor het eerst heer en meester op het allerhoogste podium. Het geeft nog meer vertrouwen voor de wedstrijd in de hoofdstad van zondagmiddag."