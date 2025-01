Feyenoord ziet Timber uitvallen en wint dankzij late treffer Ivanusec van Fortuna Düsseldorf

Feyenoord heeft het oefenduel met Fortuna Düsseldorf met een 0-1 overwinning afgesloten. Luka Ivanusec was verantwoordelijk voor de late treffer. Smetje op de vriendschappelijke ontmoeting was de blessure van Quinten Timber.

Het duel vond plaats in Marbella, waar Feyenoord momenteel op trainingskamp is. De oefenwedstrijd had een speciale opzet. De wedstrijd duurde namelijk twee keer 45 minuten en daarna nog een keer 30 minuten.

Brian Priske koos voor een aantal wijzigingen in de basisopstelling ten opzichte van de kraker tegen PSV (3-0 verlies). Justin Bijlow begon opnieuw onder de lat, met een viermansverdediging voor zich. Die bestond uit Givairo Read, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Hugo Bueno.

Ramiz Zerrouki stond op de plek van Hwang In-beom op het middenveld. De Zuid-Koreaan is nog geblesseerd, en moet derhalve ook het duel met Utrecht missen. Calvin Stengs en Antoni Milambo maakten het middenveld compleet. Anis Hadj Moussa, Santiago Gimenez en Igor Paixão waren de aanvallers.

Feyenoord creëerde voor rust weinig kansen en zag het grootste gevaar van de voet van Paixão komen. De Braziliaan had een goed schot in huis na een prima loopactie, maar zag zijn inzet naast de goal vliegen.

Na rust was er een grote mogelijkheid voor Calvin Stengs. De doelman van de Duitsers leverde de bal wel erg gemakkelijk in bij de creatieve middenvelder van de Rotterdammers. Maar Stengs wist vanuit een kansrijke positie niet te profiteren.

Met een uur op de klok besloten beide ploegen om een nieuw elftal het veld in te sturen. Bij Feyenoord kwamen onder anderen Timon Wellenreuther, Timber en Ivanusec in de ploeg. De invalbeurt van Timber bleef maar tot een kwartier beperkt.

De aanvoerder ging op het veld zitten, terwijl er geen tegenstander in de buurt was. Na een blessurebehandeling kwam Timber weer even het veld in, om uiteindelijk even later alsnog het veld te verlaten. De international strompelde richting de kant en ging gelijk naar het hotel.

Feyenoord bleef ook zonder de uitgevallen Timber moeizaam kansen creëeren. De grootste mogelijkheden waren voor Juventus-huurling Facundo Gonzáles die de lat raakte en jongeling Zépiqueno Redmond die vanuit buitenspelpositie scoorde, waardoor er een streep door zijn treffer ging.

Even later was Redmond weer gevaarlijk en werd hij na een goede pass van jeugdspeler Aymen Sliti gevloerd in de zestien. Ivanusec ging achter de bal staan en schoot beheerst raak: 0-1.