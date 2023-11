Feyenoord zet deze imposante reeks in uitwedstrijden door ondanks magere zege

Dinsdag, 7 november 2023 om 10:00 • Siep Engelen • Laatste update: 10:05

Afgelopen zaterdag en zondag werd speelronde 11 in de Eredivisie afgewerkt. PSV boekte een historisch grote overwinning in Almelo en Ajax klimt door de overwinning op sc Heerenveen verder door op de ranglijst. Voetbalzone blikt terug op de speelronde in de Eredivisie van dit weekend en licht wekelijks de meest opvallende gebeurtenissen en statistieken uit.

PSV wist de grootste zege in Almelo ooit te boeken door Heracles maar liefst met 0-6 te verslaan. Joey Veerman was andermaal goed voor een assist en zette daarmee zijn totaal op zeven assists in de Eredivisie dit seizoen. Ook is hij verreweg de speler met de meeste gecreëerde kansen in de Eredivisie (54), minstens twintig meer dan iedere andere speler. Nog nooit noteerde een speler in de Eredivisie na elf duels zoveel gecreëerde kansen.

Ajax won voor de tweede wedstrijd op rij onder John van ‘t Schip. De Amsterdammers zijn nu, naast PSV, de enige ploeg in de Eredivisie die de laatste twee wedstrijden heeft gewonnen. Ajax heeft nu in de laatste twee wedstrijden al meer punten gehaald dan in alle competitiewedstrijden hiervoor onder Maurice Steijn.

Feyenoord wist met een 1-2 overwinning op RKC Waalwijk de druk op de tweede plek van AZ op te voeren. Ondanks een magere zege domineerde Feyenoord wel op alle vlakken. RKC had slechts 24,8% balbezit, het laagste aantal voor de Waalwijkers sinds Opta deze cijfers analyseert.

Ook zetten de Rotterdammers een reeks door van inmiddels 33 achtereenvolgende uitwedstrijden waarin het tot scoren wist te komen. PSV behaalde een reeks van 36 uitwedstrijden in 2016. Heerenveen heeft dat record in handen: zij scoorden 46 uitwedstrijden op rij in 1997/98.

Santiago Gimenez was met zijn gemiste penalty pas de tweede speler van Feyenoord die deze eeuw een strafschop naast of over schoot, na Graziano Pèlle in 2013 tegen ADO Den Haag. Bart Nieuwkoop maakte na 84 duels zijn eerste Eredivisiedoelpunt. Van alle actieve veldspelers in de Eredivisie wacht alleen Mitchell Dijks van Fortuna Sittard langer op een goal (123 duels).

De reeks van Vangelis Pavlidis is deze week ten einde gekomen. In de eerste tien competitiewedstrijden dit seizoen wist de Griek allemaal te scoren, maar in het 1-1 gelijke spel tegen Excelsior lukte dit voor het eerst niet. Pavlidis noteerde een Expected Goals van slechts 0,19, zijn laagste aantal dit seizoen.

In Nijmegen beleefden de fans een spectaculaire wedstrijd. Bij NEC Nijmegen - FC Volendam werd het uiteindelijk 3-3, met maar liefst drie doelpunten in de blessuretijd van de tweede helft. Dit was de eerste keer in de geschiedenis van de Eredivisie dat dit gebeurde.

FC Utrecht droeg zondag, door thuis een punt te pakken tegen FC Twente, de laatste plaats in de Eredivisie over aan Vitesse. Utrecht kwam in de eerste helft op voorsprong, maar gaf deze al snel weg via een penalty. De Domstedelingen kregen dit seizoen al vijf strafschoppen tegen, minimaal twee meer dan iedere andere ploeg in de Eredivisie.

Het seizoen van Almere City is tot dusver ook indrukwekkend te noemen. De ploeg van Alex Pastoor is nu al vijf duels op rij ongeslagen in de Eredivisie. De laatste keer dat een promovendus dat lukte was in 2021. Go Ahead Eagles bleef destijds vijf wedstrijden ongeslagen.