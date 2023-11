Feyenoord wint Rotterdamse derby mede dankzij hattrickheld Santiago Gimenez

Zaterdag, 25 november 2023 om 18:25 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:45

Feyenoord heeft zaterdag op bezoek bij Excelsior het gat met koploper PSV verkleind naar vier punten. De ploeg van trainer Arne Slot won met 2-4. Daar mochten de bezoekers met name Santiago Gimenez voor bedanken: de Mexicaan maakte een hattrick. De andere Feyenoord-goal kwam van Quinten Timber, terwijl Troy Parrott en Lazaros Lamprou namens Excelsior wisten te scoren.

Lutsharel Geertruida viel afgelopen interlandperiode geblesseerd af bij het Nederlands elftal, maar was fit genoeg om te starten tegen Excelsior. De verdediger startte in het centrum in plaats van Gernot Trauner, waardoor Bart Nieuwkoop als rechtsback begon. Daarnaast verving Luka Ivanusec de geblesseerde Alireza Jahanbakhsh. Excelsior begon met exact dezelfde basiself als twee weken geleden tegen FC Utrecht (2-2).

Feyenoord begon dominant aan de wedstrijd en kwam al in de zesde minuut op voorsprong. Gimenez vond voor het eerst sinds 25 oktober weer het net in het shirt van Feyenoord, door bij de tweede paal een voorzet van Igor Paixão binnen te schieten: 0-1. De bezoekers waren vervolgens via Wieffer (redding Stijn van Gassel) en Quinten Timber (lat) ook dicht bij de tweede treffer van de wedstrijd.

Dat tweede doelpunt viel echter na ruim een kwartier spelen – vrijwel uit het niets – aan de andere kant van het veld. Paixão leverde de bal in op het middenveld, Lamprou stuurde Parrott diep en de Ierse spits faalde niet: 1-1.

Ook in het restant van het eerste bedrijf domineerde Feyenoord. Zo redde Van Gassel op een kopbal van dichtbij van Ivanusec en presteerde Gimenez het om, na breed leggen van Timber, voor open doel over te schieten.

Santiago Giménez mist voor open doel...??#excfey — ESPN NL (@ESPNnl) November 25, 2023

Na ruim een uur spelen kwam Feyenoord alsnog op 1-2, en opnieuw was Gimenez de gevierde man. Invaller Yankuba Minteh versnelde aan de rechterkant van het veld en gaf laag voor op de Mexicaan. Die kon vrij eenvoudig afronden: 1-2. Enkele minuten later werd het ook nog 1-3: Timber scoorde na een goede combinatie met Calvin Stengs.

Toch maakte Excelsior het weer spannend, al mocht het daar ook Dávid Hancko voor bedanken. De Slowaak leverde de bal in, waarna Lamprou op aangeven van Parrott scoorde: 2-3. Vervolgens was Couhaib Driouech met een schot in het zijnet zelfs dicht bij de 3-3.

Die 3-3 zou echter niet meer vallen. Tien minuten voor tijd besliste Gimenez het duel definitief, door naar binnen te draaien en via het been van Sven Nieuwpoort binnen te schieten: 2-4. De tweede hattrick van dit seizoen voor de spits, die dit Eredivisie-seizoen nu al meer goals heeft gemaakt (16) dan in de volledige vorige jaargang (15).