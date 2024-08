‘Feyenoord wil opvolger van Calvin Stengs in de Serie A oppikken’

Feyenoord mikt op Gustav Isaksen (23) als opvolger van de naar Charlotte FC vertrekkende Calvin Stengs (25), zo meldt het Italiaanse Corriere dello Sport maandag. Transferjournalist Fabrizio Romano meldde eerder al dat Stengs maandag zijn medische keuring ondergaat in Londen.

Stengs gaat voor vier seizoenen tekenen in de Major League Soccer en levert Feyenoord een transfersom van 8 miljoen euro op. Dat bedrag kan middels bonussen nog oplopen tot 10 miljoen euro.

Volgens de berichtgeving uit Italië wil Feyenoord zich met die miljoenen melden bij Lazio, dat eerder nog in de markt was voor Stengs. De Deense rechtsbuiten Isaksen moet de linkspoot doen vergeten in De Kuip.

Isaksen ligt nog tot medio 2028 vast in Rome en is volgens Transfermarkt 12 miljoen euro waard. Dat bedrag betaalde Lazio vorige zomer nog aan FC Midtjylland om de enkelvoudig international los te weken.

In zijn eerste seizoen bij Lazio wist Isaksen nog geen onuitwisbare indruk achter te laten. In 37 officiële wedstrijden was de buitenspeler goed voor 3 doelpunten en 4 assists. Lazio is bereid om Isaksen te laten vertrekken voor het juiste bedrag.

Eerder op de maandag meldde journalist Martijn Krabbendam namens Voetbal International dat Feyenoord denkt aan Ibrahim Osman van Brighton & Hove Albion. “Hij staat op de lijst, dat gaat om huur.”

Daarnaast zouden de Rotterdammers met Oussama El Azzouzi ook nog een controleur uit de Serie A aan de selectie willen toevoegen. Wingback Hugo Bueno (Wolverhampton Wanderers) wordt op korte termijn gepresenteerd als huurling.