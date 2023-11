Feyenoord-watcher Van Eersel komt met update over blessure Geertruida

Zaterdag, 18 november 2023 om 17:10 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:01

De blessure van Lutsharel Geertruida lijkt mee te vallen. De Feyenoord-verdediger verliet op vrijdag het trainingskamp van het Nederlands elftal vanwege een blessure, maar ‘de eerste signalen’ zijn dat het wel meevalt. Dat vertelt Feyenoord-watcher Dennis van Eersel in de FC Rijnmond-podcast van RTV Rijnmond.

Donderdagmiddag sijpelden al berichten door over een mogelijke blessure bij Geertruida. De 23-jarige verdediger moest de training van Oranje staken, maar bleef aanvankelijk wel bij de groep.

Vrijdagochtend liet de KNVB echter weten dat Geertruida alsnog het kamp zou verlaten. Uit medische tests was geconcludeerd dat de komende interlands, tegen Ierland en Gibraltar, te vroeg zouden komen.

In de podcast FC Rijnmond komt Dennis van Eersel, clubwatcher van Feyenoord namens RTV Rijnmond, met een update. “Hij kan die interlands echt niet spelen, dus hij zal teruggaan naar Feyenoord.”

“Waar hij dan precies last van heeft...”, vervolgt Van Eersel. “Daar komt het AVG-riedeltje (Algemene Verordening Gegevensbescherming, red.) weer de hoek om, dat wordt niet gezegd. Dus het is ook wel even afwachten in hoeverre het hem na dit interlandblok bij Feyenoord gaat hinderen. Maar de eerste signalen zijn dat dat waarschijnlijk wel meevalt.”

Dat zou goed nieuws zijn voor Feyenoord. De Rotterdammers spelen na de interlandbreak een aantal cruciale wedstrijden. Op 28 november is Atlético Madrid de tegenstander in de Champions League, vijf dagen later komt PSV naar De Kuip.

Voor bondscoach Ronald Koeman was het wegvallen van Geertruida een hard gelag. Hij zag eerder ook al verdedigers Nathan Aké, Micky van de Ven, Matthijs de Ligt, Sven Botman en Jeremie Frimpong afhaken.