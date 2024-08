Feyenoord verdient miljoenen aan transfer Crysencio Summerville van Leeds United naar West Ham United

Feyenoord houdt ongeveer 4,5 miljoen euro over aan de transfer van Crysencio Summerville van Leeds United naar West Ham United. Dat weet De Telegraaf te melden. Het gaat daarbij om een doorverkooppercentage, een solidariteitsbijdrage en een opleidingsvergoeding.

De overstap van Summerville van Leeds naar West Ham hing al even in de lucht, maar werd zaterdag officieel. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano betaalt West Ham dertig miljoen euro aan Leeds voor de buitenspeler.

Summerville speelde tussen 2008 en 2020 in de jeugdopleiding van Feyenoord, maar speelde geen enkel duel in de hoofdmacht. Wel werd hij verhuurd aan FC Dordrecht en ADO Den Haag.

Vanwege het gebrek aan perspectief en een conflict met een andere jeugdspeler van Feyenoord verkochten de Rotterdammers hem in september 2020 voor slechts 1,5 miljoen euro aan Leeds.

Daarbij werd dus wel een doorverkooppercentage van naar verluidt tien procent, een solidariteitsbijdrage en een opleidingsvergoeding opgenomen in zijn contract, dat Feyenoord zou ontvangen bij een transfer in de toekomst. Die transfer maakt Summerville nu, en dat levert Feyenoord zo’n 4,5 miljoen euro op.

Zaterdag tekende de aanvaller een vijfjarig contract bij West Ham. Daarbij heeft hij nog de optie op een seizoen extra.

Afgelopen seizoen was Summerville nog een van de absolute sterren van Leeds en de Championship. Hij werd dan ook verkozen tot Speler van het Jaar op het tweede niveau van Engeland. De Rotterdammer was over alle competities goed voor 21 goals en 10 assists in 49 optredens.

