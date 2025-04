Feyenoord-verdediger geniet zeer serieuze interesse uit Premier League

Bij AFC Bournemouth lijkt men steeds meer rekening te houden met het vertrek van Milos Kerkez. De voormalig AZ'er is één van de steunpilaren in het team van manager Andoni Iraola en wordt mogelijk opgevolgd door een speler die momenteel actief is in de Eredivisie: Hugo Bueno.

Journalist Matteo Moretto van Relevo meldt dat Bournemouth 'zeer geïnteresseerd' is in Bueno, die bij Wolverhampton Wanderers een contract heeft tot medio 2028. "De Spaanse verdediger is deze zomer een echte optie voor de Engelse club", schrijft Moretto.

Bueno (22) wordt tot het einde van dit seizoen door Feyenoord gehuurd van the Wolves. De Rotterdammers hebben bij de onderhandelingen afgelopen zomer geen optie tot koop bedongen.

Bueno maakte zeker in zijn beginperiode in Rotterdam indruk. Bueno debuteerde op 18 augustus voor Feyenoord in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (1-5) en leverde direct een assist.

Die lijn kon hij echter niet doortrekken, daar hij vrijwel direct daarna geblesseerd raakte. Na vier wedstrijd gemist te hebben maakte hij zijn rentree en was hij vaak verzekerd van een basisplaats.

Nadat hij in november zijn volgende blessure opliep, was een basisplaats een stuk minder vanzelfsprekend voor Bueno. Met door de stormachtige ontwikkeling van Gijs Smal en de terugkeer van Quilindschy Hartman is het aantal speelminuten voor de linksback flink teruggelopen.

Wel was Bueno van onschatbare waarde in de onvergetelijke wedstrijd tegen AC Milan (1-1) in de tussenronde van de Champions League. Na de 1-0 zege in De Kuip keken de Rotterdammers in Milaan tegen een 1-0 achterstand aan, die ongedaan werd gemaakt door de schitterende voorzet van Bueno en dito kopbal van Julián Carranza.