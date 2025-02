Feyenoord-trainer Van Persie reageert op vernietigend stuk over zijn werkwijze bij Heerenveen

Robin van Persie heeft tijdens zijn eerste persconferentie gereageerd op het artikel van de Leeuwarder Courant. De regionale krant schreef vorige week vrijdag in een uiteenzetting dat zeker niet bij sc Heerenveen iedereen rouwig is om het vertrek bij de club.

"Van Persie vaart vanaf zijn eerste werkweek zijn eigen koers. Op zich is daar niets mis mee, vindt men, maar tegelijk werkt hij wel in een team. Vaak verandert hij van afspraken en daarmee bezorgt Van Persie zijn collega’s overwerk en frustraties”, schreef het medium.

Ook de band met de spelersgroep zou zeer moeizaam zijn. “In de spelersgroep ebt het vertrouwen snel weg. Dat komt ook door zijn manier van communiceren. Van Persie kan hard uit de hoek komen. Zeker als emoties de overhand nemen. Dan kan hij volgens ingewijden met deuren en met zijn hand op tafels slaan, weglopen bij discussies en wijzen op de strepen op zijn mouw: hij is de trainer. Hij bepaalt. Hij is de baas”, zo schreef de Leeuwarder Courant.

“Ik heb het niet helemaal gelezen. Dat is ook iets van mij, ik lees niet alles wat in de media staat. Ik weet hoe ik werk. Ik vind het heel belangrijk om samen te werken. Dat kun je vragen aan de mensen binnen de staf”, begint Van Persie.

“Ik denk dat ik een hoofdtrainer ben die zijn stafleden juist heel veel invloed geeft op het veld en daarbuiten”, gaat Van Persie vervolgens in op het stuk van de LC. “Ik sta juist heel erg open voor feedback.”

“Als je die quotes uit het stuk leest dan kan je concluderen dat dat niet overeenkomt met mijn kernwaarden. Aan de andere kant heb ik er geen invloed op wat de media schrijven”, vervolgt de kersverse trainer van de Rotterdamse club.

“Ik vat het ook niet persoonlijk op, al wordt het in het stuk wel persoonlijk gemaakt. Iedereen heeft overal een mening over en dat is goed, anders zou het saai zijn. Dus ik zal willen zeggen tegen jullie dat jullie vooral je mening moeten blijven geven”, besluit Van Persie.