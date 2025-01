Feyenoord-target bereikt mondeling akkoord met andere club

De kans dat Cesare Casadei nog naar Feyenoord komt, is zeer klein geworden. De Chelsea-middenvelder stond enige tijd in de belangstelling van de Rotterdammers, maar heeft nu zijn ja-woord gegeven aan Torino, zo meldt transferjournalist Gianluca Di Marzio.

De naam van Casadei circuleerde al enige tijd rond in Rotterdam-Zuid, maar concreet werd het nooit. Naar verluidt zaten meerdere clubs achter de diensten van de 21-jarige middenvelder aan, terwijl ook verschillende Italiaanse clubs Casadei wilden huren van Chelsea.

Di Marzio meldt nu dat Casadei zijn goedkeuring heeft gegeven aan een transfer naar Torino. Waar Feyenoord wellicht dacht aan een huurdeal met Chelsea, is Torino bereid om een vaste transfersom van 12 miljoen euro op tafel te leggen.

De onderhandelingen tussen beide clubs zijn nog in volle gang, daar Chelsea niet akkoord wil gaan met het geboden bedrag uit Turijn. De Londenaren verlangen een bedrag van twintig miljoen euro. Bovendien willen ze een doorverkooppercentage laten vastleggen.

Ondanks de interesse van meerdere clubs, waaronder Feyenoord, ligt de voorkeur van Casadei dus bij een terugkeer naar zijn thuisland. Chelsea nam Casadei in de zomer van 2022 voor ruim 14 miljoen euro over van Inter. De jeugdinternational speelde tot dusver zeventien officiële wedstrijden namens the Blues, waarvan elf in de Premier League.

Of Feyenoord zich nog zal roeren op de winterse transfermarkt, is onduidelijk. Trainer Brian Priske wilde er in een interview met ESPN, vanuit het trainingskamp in het zonnige Marbella, weinig over kwijt.

“Als de ‘window’ open is, dan is alles mogelijk”, zo vertelde de 47-jarige oefenmeester voor het eerst in het Nederlands. “Zowel inkomende als uitgaande transfers. Maar ik geloof dat we met deze spelersgroep zeker de tweede plek kunnen halen.”