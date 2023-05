Feyenoord schrikt: spelers gaan na afloop massaal om Kasanwirjo staan

Zondag, 21 mei 2023 om 17:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:33

Het gaat weer goed met Neraysho Kasanwirjo, zo laat Feyenoord weten via de sociale media-kanalen. De tegen FC Emmen (1-3 overwinning) ingevallen verdediger bleef na afloop van de ontmoeting op De Oude Meerdijk minuten lang op het veld liggen en er waren zichtbaar zorgen bij zijn medespelers en de stafleden, die om hem gingen staan. Inmiddels is Kasanwirjo weer aan de beterende hand, zo blijkt uit de foto waarop hij zijn duim omhoog steekt.

"No worries, all good!", schrijft Feyenoord bij de foto van een wat onzeker lachende Kasanwirjo. De schrik zat er in eerste instantie behoorlijk in. "Blijkbaar gaat het niet zo goed met Kasanwirjo. Dat is dan een akelig einde van deze wedstrijd. Het valt te hopen dat dat allemaal meevalt", zo zei ESPN-verslaggever Michiel Teeling. Kasanwirjo ging na de behandeling op het veld in een zijwaartse ligging en per brancard het veld af in Emmen. Op dat moment was er overigens geen paniek aan de kant van Feyenoord, zo meldt RTV Rijnmond-verslaggever Dennis van Eersel via Twitter.

Er is iets gaande met een van de spelers van Feyenoord. Lijkt om Kasanwirjo te gaan. Hele selectie staat in een circel erbij. Brancard wordt gebracht nu. pic.twitter.com/uPXvhmUeHh — Dennis van Eersel (@DennisVanEersel) May 21, 2023

"Ik heb het niet echt kunnen volgen, maar ik zag dat een paar teamgenoten naar Neraysho gingen", verklaart aanvoerder Orkun Kökçü direct na afloop bij ESPN. "Volgens mij kreeg hij moeilijk adem, maar voor de rest weet ik ook niet wat hij heeft. Maar je wil dan wel om hem heen staan, om te zien hoe het met hem gaat. Volgens mij reageert hij wel gewoon op alles en is hij een beetje aangedaan, denk ik. Als je hem zo ziet liggen en moeilijk ziet ademhalen, denk je wel dat er iets ergers aan de hand kan zijn. Ik ben geen dokter en weet niet wat de stand van zaken is, maar volgens mij reageerde hij wel gewoon op de dokter en fysio."

Het gaat inmiddels stukken beter met Kasanwirjo, zo bevestigt ook trainer Arne Slot. "Hij is gewoon bij kennis en dat is hij ook steeds geweest overigens", zo klinkt het vanuit de catacomben bij ESPN. "Maar de dokter en de medische staf waren er heel snel bij om hem in een zijligging te leggen, dat schijnt dan te moeten. Hij had moeite om adem te krijgen. Maar hij is constant bij kennis geweest en net in de kleedkamer zag ik alweer een smile op zijn gezicht. En hij was ook gewoon aanspreekbaar voor alles en iedereen." De schrik zat er wel even goed in, zo erkent Slot.

"Ja, natuurlijk. Omdat je helaas veel te vaak van dit soort beelden ziet met een verschrikkelijke afloop. Als je dan ziet dat de jongens erom heen gaan staan, dan slaat de schrik je wel om het lijf. Maar toen ik erbij kwam hoorde ik al wel dat hij constant bij kennis was en je zag ook wel dat zijn ogen open waren. Dat gaf ergens wel een geruststellend gevoel, maar het meest prettige is om hem te zien met een lach op zijn gezicht in de kleedkamer", zo besluit Slot.