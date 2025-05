Feyenoord rekent op absolute recordtransfer: Engelse en Duitse topclub melden zich

Dávid Hancko staat aan de vooravond van een spectaculaire transfer. Volgens Voetbal International heeft Al-Nassr zich inderdaad officieel bij Feyenoord gemeld voor de verdediger, en is de Saudische topclub bereid om een bod neer te leggen dat het transferrecord van Santiago Giménez (32,5 miljoen euro) zou verbreken. Een paar minuten eerder meldde het Algemeen Dagblad al dat technisch directeur Fernando Hierro meermaals in Rotterdam is gesignaleerd om de deal persoonlijk kracht bij te zetten.

De belangstelling voor Hancko beperkt zich dus niet tot het Midden-Oosten. Vanuit Europa is de race om zijn handtekening eveneens in volle gang.

Atlético Madrid heeft opnieuw aangeklopt bij Feyenoord, nadat het vorig jaar nog werd afgeserveerd met een veel te laag openingsbod. De Spaanse topclub weet inmiddels dat de vraagprijs een stuk hoger ligt dan de vijftien miljoen euro die destijds op tafel kwam.

Ook in Engeland staat Hancko hoog aangeschreven. Zowel Chelsea als West Ham United zijn concreet geïnteresseerd en bereiden zich voor op onderhandelingen. Bovendien wordt er zondag, tijdens de kraker tussen Feyenoord en PSV, een Duitse topclub verwacht in De Kuip. Die club hoopt ter plaatse stappen te kunnen zetten richting een zomertransfer.

Feyenoord houdt de opties open, maar intern is men er volgens VI van overtuigd dat Hancko na dit seizoen vertrekt. De 27-jarige international heeft zelf al meerdere keren laten doorschemeren dat hij klaar is voor een volgende stap. Voor Feyenoord lijkt het een uitgelezen moment om te cashen: met de biedingen die eraan komen, lonkt een absoluut verkooprecord.

De hamvraag is nu of een Europese club bereid én in staat is om Al-Nassr te overtroeven. De Saudi’s kunnen Hancko namelijk niet alleen een enorm bedrag opleveren voor Feyenoord, maar ook het hoogste salarispakket bieden van alle geïnteresseerde clubs. De vraag is echter ook of Hancko bereid is om het Europese voetbaltoneel te verlaten om in het Midden-Oosten te gaan spelen.