Feyenoord pakt door en zet in op behoud van twee uitblinkers in kampioensjaar

Donderdag, 25 mei 2023 om 13:50 • Noel Korteweg

Nu duidelijk is dat Arne Slot ook volgend seizoen aan het roer staat in De Kuip, kan Feyenoord het vizier richten op de naderende transferzomer. De Rotterdammers verzekerden zich in een eerder stadium al van de komst van Thomas van den Belt en Ramiz Zerrouki en het Algemeen Dagblad en 1908.nl melden donderdag dat Feyenoord ook gaat voor een langer verblijf van respectievelijk Sebastian Szymanski en Timon Wellenreuther.

Het AD meldt dat Szymanski ‘naar alle waarschijnlijkheid wel bij Feyenoord blijft’. Het was lang onduidelijk of een langer verblijf van de 24-jarige Pool tot de mogelijkheden behoorde, aangezien het niet is toegestaan om zaken te doen met Russische clubs. Szymanski ligt nog tot medio 2026 vast bij Dinamo Moskou, maar lijkt volgend seizoen dus ook in De Kuip te spelen. Maandagavond maakte de FIFA al bekend dat spelers die onder contract staan bij clubs uit Rusland of Oekraïne ook komend seizoen in een ander land mogen spelen. Feyenoord had al een persoonlijk akkoord bereikt met de middenvelder, die kenbaar maakte het liefst bij de Rotterdammers te blijven en onder geen beding terug te gaan naar Rusland.

Het dagblad schrijft daarnaast wel dat Feyenoord er intern rekening mee kan houden dat Orkun Kökçü vertrekt. De aanvoerder maakt een uitstekend seizoen door onder Slot en zou gevolgd worden door meerdere topclubs uit de Premier League. De pas 22-jarige Kökçü, die nog tot medio 2025 vastligt in De Kuip en volgens Transfermarkt een marktwaarde vertegenwoordigt van dertig miljoen euro, was dit seizoen tot dusver goed voor twaalf doelpunten en vijf assists in 45 wedstrijden. Ook Oussama Idrissi lijkt bezig aan zijn laatste wedstrijden in het shirt van Feyenoord, daar het AD meldt dat de buitenspeler ‘in principe zal terugkeren naar Sevilla’. Idrissi werd dit seizoen gehuurd van de Spanjaarden en er is geen koopoptie bedongen in het huurcontract tussen Sevilla en Feyenoord.

De Rotterdammers maken ondertussen ook werk van een langer verblijf van Wellenreuther, die in de zomer op huurbasis overkwam van Anderlecht. De 27-jarige doelman was een uitstekende vervanger van Justin Bijlow, die aan het begin van de tweede seizoenshelft geblesseerd raakte. Wellenreuther kwam dit seizoen tot veertien wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij twee keer zijn doel schoon hield. De Duitser was met name belangrijk in de wedstrijd tegen Ajax (2-3 winst) met een katachtige reflex op een schot van Mohammed Kudus in de slotfase en in het duel met stadsgenoot Sparta Rotterdam (1-3 winst), toen hij op slag van rust bij een 1-1 tussenstand een strafschop stopte van Vito van Crooij. 1908.nl schrijft dat Feyenoord ‘druk bezig’ is om de koopoptie in het huurcontract van Wellenreuther te lichten. De doelman, die naar verluidt in de belangstelling stond van Schalke 04, moet dan wel nog een persoonlijk akkoord bereiken met de landskampioen.