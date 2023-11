Feyenoord-opponent Lazio kent mede door belangrijke Zirkzee slechte generale

Vrijdag, 3 november 2023 om 22:39 • Jonathan van Haaster

Lazio heeft in aanloop naar het Champions League-duel met Feyenoord een aardige tik te verwerken gekregen. De ploeg van trainer Maurizio Sarri verloor met 1-0 bij Bologna dankzij een treffer in de eerste minuut na rust. Joshua Zirkzee speelde een belangrijke rol door de assist te leveren op de winnende treffer van Lewis Ferguson. Lazio, dat het dinsdag in Stadio Olimpico opneemt tegen Feyenoord, zakt naar de achtste plaats in de Serie A. Bologna klimt naar plek zes.

Bijzonderheden:

Taty Castellanos, die in de spits de voorkeur kreeg boven Ciro Immobile, kwam al vijf minuten dicht bij de opening van de score. De Argentijn zag zijn kopbal tegen de paal belanden. Na een kwartier kreeg hij zijn tweede grote kans. Ditmaal schoot hij op goalie Lukasz Skorupski. Bologna wist vrijwel niets serieus te creëren, al probeerde Zirkzee het nog wel diep in de blessuretijd van de eerste helft. Zijn schot belandde naast het doel.

De tweede helft was 25 seconden oud toen Bologna er wel in slaagde te scoren. Zirkzee gaf behendig mee aan Ferguson, die van dichtbij afrondde: 1-0. Het ontbrak bij Lazio aan de laatste pass, terwijl ook spelhervattingen niets opleverden. Lazio probeerde het nog wel, maar het kwam simpelweg niet langs de verdediging, met onder meer de prima spelende Sam Beukema. Zirkzee, die ook een goede indruk achterliet, werd in blessuretijd afgelost. Bologna hield stand en boekt zo een knappe zege.