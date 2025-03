Feyenoord-opponent Inter lijkt Napoli te gaan verslaan in topper, tot minuut 86 aanbreekt

Inter heeft zaterdag averij opgelopen in de strijd om de titel in de Serie A. De lijstaanvoerder leek op bezoek bij achtervolger Napoli met 0-1 te gaan winnen, maar kort voor het einde viel alsnog de 1-1. Inter staat dus nog steed slechts één punt boven nummer twee Napoli. Voor de lijstaanvoerder uit Milaan volgt woensdag de eerste ontmoeting met Feyenoord in de achtste finale van de Champions League.

Bij Inter was er een basisplaats voor Denzel Dumfries als winger op rechts en begon Stefan de Vrij op de bank, wellicht met het oog op de Champions League-ontmoeting met Feyenoord van woensdag. Lautaro Martínez en Marcus Thuram vormden de voorhoede van de koploper uit Milaan.

De aanstaande Europese opponent van Feyenoord nam de leiding na ruim twintig minuten. Federico Dimarco ging achter de bal staan en krulde een vrije trap op schitterende wijze in de linkerhoek: 0-1. Napoli probeerde zich terug te knokken en kreeg ook kansen, maar onder meer Romelu Lukaku en Scott McTominay faalden in de afronding.

Een minieme voorsprong dus bij rust voor Inter in de topper in de Serie A. Geen wissels bij de bezoekende ploeg in de rust, maar wel vijf minuten na de hervatting. Doelpuntenmaker Dimarco haakte geblesseerd af en werd vervangen door Benjamin Pavard. Piotr Zielinksi nam de plaats op het middenveld in van Hakan Calhanoglu.

Napoli wist dat er het nodige moest gebeuren, om de Italiaanse titelrace spannend te houden. Inter koesterde de voorsprong en loerde op de ruimte achter de verdediging van de voornaamste titelconcurrent. In de slotfase kwam De Vrij binnen de lijnen om de 0-1 voorsprong te verdedigen in het Stadio Diego Armando Maradona.

Die voorsprong verdween als sneeuw voor de zon in de 86ste minuut. Philip Billing schoot van binnen de zestien raak in de rechterbenedenhoek, tot grote vreugde van de fans van Napoli. Een fikse tegenvaller voor Inter, dat op weg was om zeer belangrijke zaken te doen in de jacht op de Italiaanse Scudetto.

Napoli vocht tot ver in blessuretijd voor de drie punten, maar de ploeg van Antonio Conte moest uiteindelijk genoegen nemen met een punt. Geen winnaar dus in de kraker tussen de teams die vechten om de hoogste positie in de Serie A.