‘Feyenoord ontvangt zeer positief signaal in jacht op gewenste versterking’

Lorenz Assignon ziet een overstap naar Feyenoord 'enorm' zitten, zo schrijft 1908.nl zondagavond. De Franse rechtsback is net als de Zwitser Kevin Mbabu een van de kandidaten om deze transferwindow nog naar De Kuip te komen.

De 23-jarige Assignon wacht nu af of Feyenoord doorpakt. De Rotterdammers hebben hun interesse in Assignon kenbaar gemaakt, al is het nog onduidelijk of zij uiteindelijk voor de in Grasse geboren verdediger gaan kiezen.

Stade Rennes, de werkgever van Assignon, staat volgens het fanmedium niet onwelwillend tegen een (tijdelijk) vertrek van zijn speler. Als Feyenoord daadwerkelijk doorpakt, lijkt het om een huurtransfer te gaan. Het budget van de regerend landskampioen is beperkt, waardoor een deal over een tijdelijke overstap realistischer lijkt.

Assignon is zijn basisplaats bij Rennes inmiddels kwijtgeraakt en wil zich bij een nieuwe club in de kijker spelen. Bij Feyenoord lijkt de kans op speelminuten vrij groot te zijn. Trainer Arne Slot is niet geheel tevreden over de rechtsbackpositie, waar Lutsharel Geertruida, van nature een centrumverdediger, of Bart Nieuwkoop doorgaans speelt.

Slot stelde Nieuwkoop in het TOTO KNVB Beker-duel met PSV (1-0 winst) verrassenderwijs als rechtsbuiten op en dat bleek geen eenmalige troef van de oefenmeester. Zondag, tijdens het duel met FC Twente (0-0), stond Nieuwkoop eveneens in de voorhoede opgesteld.

1908.nl schreef in een eerder stadium al dat Assignon ook belangstelling geniet van Galatasaray. De Turkse topclub kon niet voorkomen dat Sacha Boey naar Bayern München vertrekt en heeft de verdediger van Rennes op het lijstje staan als zijn potentiële vervanger.

Assignon kwam dit seizoen tot veertien optredens in de Ligue 1. Hij begon het seizoen als basisspeler, maar is die status dus inmiddels kwijtgeraakt. De laatste keer dat Assignon in actie kwam, was op 17 december. Hij deed toen een klein half uur mee tegen Toulouse (0-0).

