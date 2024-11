Feyenoord ontvangt uiterst teleurstellend blessurenieuws uit het buitenland

Neraysho Kasanwirjo (22) staat de komende maanden stil in zijn ontwikkeling. De Feyenoorder, dit seizoen verhuurd met optie tot koop aan Rangers, heeft in de afgelopen interlandperiode een zware knieblessure opgelopen bij Jong Oranje en zal maandenlang aan de kant staan.

Dat bevestigde zijn trainer Philippe Clement vrijdag. De Belgische keuzeheer liet weten in de komende dagen meer duidelijkheid over de precieze ernst van Kasanwirjo's blessure te kunnen melden.

De multifunctionele verdediger liep zijn blessure op tijdens het duel tussen Jong Oranje en de leeftijdsgenoten van Engeland afgelopen maandag (1-1). Hij viel in de eerste helft in voor de eveneens geblesseerd geraakt Bjorn Meijer, maar moest de strijd tien minuten voor het laatste fluitsignaal zelf staken met knieproblemen.

Kasanwirjo kwam ongelukkig terecht, terwijl er geen speler, laat staan de bal, in de buurt was. Ongelukkig of niet, het lijkt erop dat de door Ajax opgeleide verdediger maanden moet toekijken.

Kasanwirjo wordt dit seizoen door Feyenoord verhuurd aan het Rangers. In De Kuip kwam de geboren Amsterdammer niet aan de bak, waardoor een uitleenbeurt de beste oplossing leek. De Schotse topclub heeft bovendien een optie tot koop in de deal betrokken.

Of Kasanwirjo in Nederland of in Schotland gaat revalideren, is vooralsnog niet bekend.

Bij Rangers beleeft hij overigens een prima seizoen. Kasanwirjo kwam tot heden twaalf keer in actie namens the Gers, zij het voornamelijk als invaller.