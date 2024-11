Feyenoord moet Ayase Ueda maandenlang missen

Ayase Ueda komt pas na de winterstop weer in actie voor Feyenoord, zo bevestigen de Rotterdammers op de officiële kanalen. De aanvaller kampt met een bovenbeenblessure en komt dit kalenderjaar niet meer in actie. Daarom is de Japanner op zijn vroegst weer inzetbaar over twee maanden, op 12 januari, als Feyenoord het opneemt tegen FC Utrecht.

Ueda liep zijn bovenbeenblessure op tijdens de verloren Klassieker tegen Ajax. De aanvaller ging na een fel duel met Josip Sutalo naar de grond en moest zich enkele minuten later noodgedwongen laten vervangen. Uiteindelijk verloor de ploeg van Brian Priske de topper met 0-2.

Het is voor de Deense trainer een behoorlijk gemis. Ueda was de laatste weken behoorlijk op schot en omdat ook Santiago Gimenez de komende tijd nog ontbreekt, is Julián Carranza de enige mogelijkheid in de punt van de aanval.

Door de blessure zal de Argentijnse spits het moeten laten zien in de komende Europese wedstrijden, alsook in de topper tegen PSV op 22 december. Ueda kwam dit seizoen tot nu toe in dertien officiële wedstrijden in actie, waarin hij vier keer trefzeker was.

Afgelopen weekend kwam Carranza niet tot scoren in de topper tegen AZ. Door een eigen doelpunt van David Møller Wolfe en treffers van Luka Ivanusec (zijn eerste goal van het seizoen) en Ibrahim Osman wonnen de Rotterdammers met 3-2.

Zépiqueno Redmond bleef tijdens de gewonnen kraker negentig minuten lang op de bank zitten. Redmond is een talentvolle spits van achttien jaar oud, die door de blessures van Gimenez en Ueda plots bij de wedstrijdselectie zat.