Hwang In-Beom was donderdagmiddag van grote waarde voor Zuid-Korea, dat in de kwalificatiereeks voor het WK in 2026 met 1-3 zegevierde tegen Koeweit. De middenvelder van Feyenoord tekende voor twee fraaie assists en werd na afloop verkozen tot Man of the Match. Hwang deed negentig minuten mee bij Zuid-Korea, dat goede zaken doet in de strijd om een ticket voor de eindronde in Mexico, Verenigde Staten en Canada.

Hwang had na tien minuten een puntgave assist in petto op Se-Hun Oh, die een kopbal via de onderkant van de lat in het doel zag verdwijnen: 0-1. Aanvoerder Heung min-Son verdubbelde de voorsprong tien minuten later middels een benutte strafschop.

Mohammad Daham bracht de spanning na een uur spelen terug (1-2), waardoor Koeweit met nog een half uur te spelen mocht hopen op een goed resultaat.

Hwang was een kwartier voor het einde met een assist andermaal zeer belangrijk voor Zuid-Korea. Op aangeven van de Feyenoorder schoot Jun-Ho Bae de 1-3 in de verre hoek. Koeweit wist het in de slotfase niet nog een keer spannend te maken.

Zuid-Korea verzamelde uit de eerste vijf kwalificatieduels dertien punten, waardoor het WK 2026 lonkt. Jordanië en Irak, de andere landen die strijden om de twee directe tickets voor het WK, hebben drie verliespunten meer dan Hwang en consorten.

Voor Zuid-Korea staat dinsdag de uitwedstrijd tegen Palestina op het programma. De WK-kwalificatiewedstrijd in het Amman International Stadium begint om 15:00 Nederlandse tijd. Daarna sluit Hwang zich weer aan bij Feyenoord, dat de Eredivisie op 23 november hervat tegen sc Heerenveen.