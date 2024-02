Feyenoord-middenvelder hint met veelzeggende emoji op toekomst Isaac Babadi

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Antoni Milambo, die met een reactie op Instagram de geruchten over de nabije toekomst van Isaac Babadi voedt.

De nabije toekomst van Babadi, die zaterdag in de basis stond bij PSV (1-7 winst in Zwolle) staat al wekenlang ter discussie. PSV wil graag met de talentvolle middenvelder verlengen, maar Babadi ziet niet genoeg perspectief in Eindhoven.

Nu dreigt PSV de stekker uit de contractonderhandelingen te trekken. Volgens Hans Kraay junior van ESPN gaan de Eindhovenaren Babadi, die tot de zomer vastligt in het Philips Stadion, geen aanbieding meer doen om zijn contract te verlengen.

Het lijkt koren op de molen voor het zeer geïnteresseerde Feyenoord. Eerder werd de achttienjarige middenvelder ook gelinkt met Ajax, maar Feyenoord lijkt nu dus de beste papieren te hebben om de PSV'er in te lijven.

Milambo heeft het nieuws ook meegekregen en heeft een reactie geplaatst op het Instagram-profiel van Babadi. Met een emoji van een zandloper lijkt Milambo aan te geven dat het slechts een kwestie van tijd is voordat Babadi in De Kuip te bewonderen is.

