‘Feyenoord krijgt concurrentie van AS Roma voor zomers transferdoelwit’

Fluminense-verdediger Nino (26) heeft zich in de kijker gespeeld bij AS Roma. De enkelvoudig international van Brazilië werd de afgelopen maanden meermaals gelinkt aan een transfer naar Feyenoord, maar het lijkt erop dat rechtspoot zijn carrière gaat vervolgen in een Europese topcompetitie.

Bij Fluminense ligt Nino nog tot december 2024 vast. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op zo’n 11 miljoen euro. Nino, die afgelopen vrijdag een eigen doelpunt maakte in de finale van het WK voor clubteams, wil dolgraag aan de slag in Europa. Volgens journalist Adolfo Pedulla kan hij tekenen in de Serie A.

Roma volgt Nino namelijk op de voet, daar de club van José Mourinho het in januari moet doen zonder Evan Ndicka, die met Ivoorkust deelneemt aan de Afrika Cup. Nino kon in een eerder stadium naar Zenit Sint-Petersburg, maar zag het niet zitten om naar Rusland te vertrekken.

Volgens 1908.nl geniet de fysiek sterke Nino nog altijd belangstelling van Feyenoord, al zijn de Rotterdammers momenteel niet concreet voor de Braziliaan. De regerend landskampioen hoopt deze winter nog een rechtsbenige verdediger aan de selectie toe te voegen.

Nino heeft tijdens de winterse transferperiode een clausule in zijn contract staan waardoor hij voor circa 5 miljoen euro kan vertrekken bij Fluminense. Dat maakt de Braziliaanse mandekker geliefd bij diverse Europese clubs.

Zo zou naast Roma ook Nottingham Forest willen toeslaan. De nummer zeventien van de Premier League is een stuk vermogender dan Feyenoord, waardoor het er niet op lijkt dat Feyenoord kan voldoen aan de salariseisen van Nino.

Feyenoord was voornamelijk concreet voor Nino toen Lutsharel Geertruida dicht bij een transfer naar RB Leizpig was. Die deal ketste echter af, waardoor de Stadionclub zich niet meer genoodzaakt voelde om nog een verdediger aan te trekken.

