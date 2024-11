Feyenoord komt voorafgaand aan BOOS-aflevering met duidelijk statement

De nieuwe aflevering van BOOS gaat donderdag over Feyenoord, zo kondigde het YouTube-programma eerder deze week aan op social media. De club reageert voorafgaand aan de publicatie al met een statement, waarin staat dat Feyenoord vol achter het succesvolle supportersbeleid staat.

In BOOS, een YouTube-programma van BNNVARA, stelt presentator Tim Hofman misstanden aan de kaak. Doorgaans neemt Hofman het in de show op voor particuliere jongeren die benadeeld zijn door een bedrijf. Soms gaat het programma over grotere maatschappelijke misstanden.

In de aflevering van donderdag zou de omgang van Feyenoord met haar diverse supportersgroepen centraal staan. “Feyenoord heeft ondanks een verzoek daartoe geen inzage gekregen in de productie en verwacht, mede op basis van een toegezonden vragenlijst met negatieve insteek, dat er sprake zal zijn van een eenzijdig beeld.”

Daarom voelt de club zich genoodzaakt een statement naar buiten te brengen, waarin het huidige supportersbeleid van Feyenoord uitgebreid uitgelegd wordt. Daarbij wordt benadrukt dat Feyenoord trots is op dit beleid en het daar volledig achter staat.

“Om een helder en juist beeld te geven, licht de club hierbij het supportersbeleid uitgebreid toe. Dit beleid heeft er in belangrijke mate voor gezorgd dat Feyenoord, ondanks met name in het begin soms wisselende sportieve resultaten, op supportersgebied weer een mooi en sfeervol seizoen doormaakt; zonder excessen of hoge boetes.”

Hoewel er nog steeds incidenten zijn, stelt Feyenoord dat het op de goede weg is. “We praten met elkaar, vinden samen oplossingen en er zijn aanzienlijk minder incidenten en minder boetes, en de veiligheids- en wedstrijdbeleving van bezoekers wordt steeds beter.”

Ook wordt er aandacht besteed aan het feit dat iedereen zich gastvrij ontvangen en veilig moet voelen, evenals dat de verbinding tussen supporters en club verder versterkt wordt. Verder stelt Feyenoord dat het ‘de club van en voor iedereen’ is, en dat het een voortrekkingsrol op zich neemt bij de bestrijding van antisemitisme. Ten slotte benadrukt Feyenoord dat er veel geld gaat naar de gastvrije en veilige ontvangst van supporters.